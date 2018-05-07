Армения отказалась от устроившей демарш Медведевой
Слухи вокруг ситуации с Евгенией Медведевой не подтверждаются. Возможность выступления российской фигуристки за Армению даже не обсуждалась, заявили в Ереване.
О вероятности того, что российская фигуристка Евгения Медведева сменит гражданство и начнет выступления за сборную Армении, ранее сообщали российские СМИ. Такие данные появились после того, как стало известно, что спортсменка прекращает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе, под руководством которой дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы и завоевала два серебра Олимпийских игр – 2018, передает РИА ФАН.
Dni.Ru писали о резкой реакции олимпийского чемпиона Романа Костомарова на поведение Медведевой. Фигурист отметил, что она стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период – все это начинается", – заключил Костомаров.
Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах, касающихся возможной смены гражданства Медведевой, – говорилось о канадском или армянском паспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияет на спортивные результаты Евгении.
Информация о выступлении фигуристки за другую страну пока не подтвердилась. "Слухи о том, что Медведева будет выступать за Армению, не соответствуют действительности. Такой вариант даже не обсуждался", - заявила РИА Новости президент армянской Федерации фигурного катания Мелания Степанян.
Народ пришел в восторг от увиденного
Актриса отправилась в Италию
Балерина напугана интенсивностью
Малышу исполнился год