"Трудности с мозгами": Костомаров резко высказался об уходе Медведевой
Этери Тутберидзе тренирует маленьких девочек. Она доводит их до возраста, в котором обычно спортсменки выигрывают Олимпиаду и чемпионаты мира.
"Евгения Медведева два раза подряд выигрывала чемпионат мира – ей было 15 и 17 лет... В 25 уже мало кто катается. Это единицы, как Каролина Костнер. Так что Этери и не должна работать со взрослыми", - комментирует ситуацию с российской фигуристкой олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров.
Фигурист отметил, что Медведева стала уделять больше внимания личной жизни, нежели спорту. И тренер – даже такой, как Этери Тутберидзе, – тут уже бессилен. "У взрослеющих девочек появляются трудности с мозгами в 16-18 лет, особенно если они уже чего-то добились. Мальчики, букетный период — все это начинается", – заключил Костомаров.
Олимпийский чемпион высказал свое мнение и о слухах о возможной смене гражданства Медведевой – говорилось о канадском или армянском паспорте. Костомаров уверен: даже если они подтвердятся, это никак не повлияет на спортивные результаты Евгении, пишет "Газета.ru".
Напомним, фанаты Евгении Медведевой весьма эмоционально отреагировали на информацию о том, что фигуристка покидает свою наставницу Этери Тутберидзе. Некоторые даже обвинили спортсменку в предательстве. Другие же встали на ее сторону и заявили о поддержке любого решения чемпионки.
Как писали Dni.Ru, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что об уходе своей подопечной узнала от журналистов. По словам специалиста, после скандальной новости фигуристка перестала выходить на связь. Тутберидзе отметила, что у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды.
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