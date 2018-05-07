"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию
"Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки", – сообщила в эфире Первого канала Этери Тутберидзе.
По словам тренера, у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды. "Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?" Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы". Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия", – рассказала специалист.
Тутберидзе не будет пытаться образумить фигуристку, она уверена, что ситуацию уже не исправить. "Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на СМС, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание", – отметила она.
Прокомментировала тренер и выбор Евгенией нового наставника. Тутберидзе считает, что канадец Брайан Орсер ведет себя недостойно. "Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен. Ну какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: "Молодец, девчонка!" Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов", – пояснила она.
Между тем тренер Рафаэл Арутюнян, работающий в США, считает, что Медведева может вырасти в случае перехода к канадцу. Он убежден, что в группе Орсера Женя будет первым номером среди других фигуристок. "Конечно, Медведева – прима, эта роль ей по статусу положена. Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи, и, если увидят, как они это оценят", – цитирует специалиста "Р-Спорт".
Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины своего решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намерена покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении.
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