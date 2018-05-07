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Спорт

"Не могли подержать Алину?" – Медведева предъявила Тутберидзе нелепую претензию

Алина Загитова, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Paul Kitagaki Jr.
Тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе рассказала, что об уходе своей подопечной узнала от журналистов. По словам специалиста, после скандальной новости фигуристка перестала выходить на связь.

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"Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене. Ни ответов на СМС, ни ответов на звонки", – сообщила в эфире Первого канала Этери Тутберидзе.

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Евгения Армановна Медведева

Евгения Армановна Медведева фигуристка

По словам тренера, у Медведевой после провала в Пхенчхане накопились обиды. "Выйдя с олимпийского льда, она бросила детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?" Я сказала: "Женя, ты что, у всех должны быть равные шансы". Это должна быть просто вера в тренера, вера ежедневная в результат, а не какие-то условия", – рассказала специалист.

Тутберидзе не будет пытаться образумить фигуристку, она уверена, что ситуацию уже не исправить. "Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на СМС, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание", – отметила она.

Прокомментировала тренер и выбор Евгенией нового наставника. Тутберидзе считает, что канадец Брайан Орсер ведет себя недостойно. "Для меня вызов скорее от Орсера. Особенно после его слов, что Трусова – это краткосрочный феномен. Ну какой бы это ни был феномен, она сделала историю. Она откаталась, она пошла и прыгнула, сделала два четверных чисто. Ну признай, признай, скажи: "Молодец, девчонка!" Поэтому у меня есть ощущение, что мне Орсер сделал вызов", – пояснила она.

Между тем тренер Рафаэл Арутюнян, работающий в США, считает, что Медведева может вырасти в случае перехода к канадцу. Он убежден, что в группе Орсера Женя будет первым номером среди других фигуристок. "Конечно, Медведева – прима, эта роль ей по статусу положена. Я уверен, что она прибавит в качестве скольжения и артистизме. В данном случае у меня возникает только один вопрос: увидят ли это судьи, и, если увидят, как они это оценят", – цитирует специалиста "Р-Спорт".

Напомним, 4 мая стало известно, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе. Причины своего решения фигуристка не объяснила. Позже появилась информация, что Женя намерена покинуть Россию. Предположительно, она будет тренироваться у канадского специалиста Брайана Орсера и выступать под флагом Армении. 

Автор: Алёна Нестерова7 мая 2018, 08:21
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