Медведева порвала с Тутберидзе после провала на Олимпиаде

Фигуристка Евгения Медведева прекратила сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Об этом сообщил директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.



Евгения является воспитанницей "Самбо-70". Оттуда девушка уходить не собирается.

"Женя прекратила сотрудничество с Этери Георгиевной. Конечно, нам эта ситуация не очень нравится, но Женя планирует продолжить работать в "Самбо-70", но с другим тренером. Мы ее никогда ни в чем не ужимали, со школой у нее хорошие отношения, мы пытались повлиять на эту ситуацию", – цитирует Лайшева ТАСС. "По-моему, это не совсем правильная ситуация, Этери Георгиевна делает все для своих питомцев", – прокомментировал директор "Самбо-70".

Данный вопрос он назвал сложным и философским и добавил, что "влезать в это – дело неблагодарное". При этом Ренат Лайшев отметил, что у Этери Тутберидзе есть "колоссальная скамейка запасных". Сама же тренер заявила, что пока не намерена комментировать уход фигуристки.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 25 Фев 2018 в 12:07 PST

Напомним, спортсменка тренировалась в группе Тутберидзе с 2007 года. Ранее уже появлялись слухи о том, что фигуристка бросит свою наставницу.

18-летняя Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Игр-2018 в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финальных этапов Гран-при. Завоевать золото на Олимпиаде в Южной Корее у девушки не получилось: ее обогнала соперница по спорту Алина Загитова. Теперь за противостоянием подруг следит весь мир.