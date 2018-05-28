Шарапова в роскошном мини показала формы знаменитому актеру

Теннисистка из России Мария Шарапова снялась в сериале. Поклонники узнали об этом из соцсетей спортсменки.

В своем Instagram Мария опубликовала фото, на котором рядом с ней запечатлены британский актер Дэмиэн Льюис и американский артист Джон Малкович. Знаменитости сидят на раскладных стульях. Судя по довольным лицам, им очень нравится проводить время друг с другом.

Отметим, что Мария выглядит очень свежо и естественно, что после слухов о серьезных проблемах Шараповой со здоровьем не может не радовать. Теннисистка облачилась в ультракороткое платье и олимпийку от известного бренда спортивной одежды, показав миру длинные атлетичные ноги. Рядом, на полу, лежит теннисная ракетка, видимо, Мария показывала "класс" коллегам по съемочной площадке.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 27 Май 2018 в 1:47 PDT

Шарапова написала под фото, что скоро появится в одном из сезонов драматического сериала "Миллиарды", который создан по заказу телеканалом Showtime. "На Showtime я стала приглашенным гостем в сериале "Миллиарды" вместе с Дэмиэном Льюисом и Джоном Малковичем. Не уверена, все ли у меня получилось, но это был замечательный опыт. Пять часов утра – не такое плохое время, когда ты сидишь рядом с двумя талантливыми актерами", – отметила теннисистка в своем микроблоге.

Добавим, что в ближайшее время Шарапова сыграет свой первый матч на Открытом чемпионате Франции. Ее соперницей будет спортсменка из Голландии Рихел Хогенкамп.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 6 Май 2018 в 11:41 PDT

Сама Шарапова недавно заявила журналистам, что находится не в лучшей форме. Она посетовала на старые травмы, которые по сей день дают о себе знать. "Я работаю над возвращением в форму, но это требует времени. Такой долгий перерыв в моем возрасте плюс различные неприятные события не позволяют мне добиться тех результатов, которых я достигла бы без перерыва", – рассказала она CNN.

Напомним, что в 2016 году Марию Шарапову дисквалифицировали на год в связи с допинговым скандалом. На корт спортсменка вернулась в апреле прошлого года.