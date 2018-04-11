Мужеподобная Уильямс выставила на обозрение семимесячную дочь
Американская теннисистка обычно не заставляет своих поклонников ждать новостей от Олимпии. Снимки дочери Серены Уильямс и предпринимателя Алексиса Оганяна регулярно публикуются в Instagram, у малышки даже есть отдельный аккаунт.
Последним обновлением стала фотография девочки в бассейне, в объятиях улыбающейся матери. Серена слегка поддерживает малышку – та, несмотря на юный возраст, довольно твердо держится на ногах.
Серена Уильямс во время беременности снялась обнаженной для обложки журнала Vanity Fair. Тот номер даже назвали культовым, хотя уникального в нем было мало. Издание лишь повторило свой опыт от 1996 года, когда на обложке номера появилась беременная Деми Мур. А в фотосессии с Уильямс работала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц. Серена и Энни работали вместе в 2016 году, когда спортсменка снялась для календаря Pirelli.
Олимпия появилась на свет 1 сентября 2017 года. Позднее в интервью Серена рассказала, что провела в роддоме с дочкой несколько недель - теннисистке сделали операцию. Уже после рождения ребенка Серена Уильямс и Алексис Оганян поженились. Гостями роскошной церемонии были Бейонсе, Крис Дженнер, Меган Маркл и многие другие знаменитости.
Dni.Ru писали, что роды для знаменитой теннисистки оказались настоящим мучением: мало того, что врачи сделали Серене кесарево сечение, во время операции ее жизнь оказалась под угрозой. У Уильямс началась легочная эмболия, и медикам едва удалось спасти ее. В результате Серена провела в больнице шесть недель.
Долго отдыхать после рождения ребенка Серена не стала: уже 30 декабря в Абу-Даби она сыграла первый матч против латвийки Елены Остапенко, победительницы престижного турнира "Ролан Гаррос". Хотя, может, и стоило отдохнуть подольше: встречу Уильямс проиграла.
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