15-летняя Загитова показала фигуру в бикини
Алина поделилась фото из столицы Доминиканы Санто-Доминго. В
кадре – счастливая спортсменка на пляже, лазурная водная гладь и голубое небо с
облаками.
На снимке Загитова в брызгах волн выглядит очень романтично. Она позирует в темно-зеленом купальнике. Поклонники сошлись во мнении, что он очень идет фигуристке. Действительно, он не показывает ничего лишнего и хорошо сидит на девушке, подчеркивая отличную физическую форму.
"Красавица наша Алина!", "Очень красивое фото. Как всегда, все в меру", "Богиня!", "Купальник классный! Нравится", – прокомментировали фото фолловеры.
Они пожелали спортсменке получше отдохнуть, поскольку у Алины много работы в новом сезоне. "Набирайся сил, девочка наша", "Прекрасного тебе моря, солнца и пляжа! Наслаждайся по полной", – написали поклонники Загитовой.
Напомним, что 15-летняя Алина Загитова с триумфом завершила выступление на Играх в Корее. Она завоевала для России золотую медаль. Серебро в фигурном катании на Олимпиаде досталось Евгении Медведевой.
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