Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина
В СМИ просочились сведения, что торжество пройдет в Новом Орлеане. На мероприятие приглашены 250 человек. Ожидается, что свадьбу посетят такие знаменитости, как певицы Бейонсе, Келли Роуленд и Сиара, рэпер Джей-Зи и актриса Ева Лонгория. Кроме того, возможно присутствие подруги принца Гарри Меган Маркл.
Известно, что 36-летняя Серена и 34-летний Алексис "не жалели средств на свадьбу своей мечты". Мероприятие обойдется в более чем миллион долларов, его организует Престон Бейли, сообщает Daily Mail.
Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году. Как писали Dni.Ru, спортсменка стала мамой в ночь на 2 сентября. Она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Вес малышки – 3 090 граммов. Отцом ребенка является Алексис Оганян – сооснователь портала Reddit, его называют армянским Цукербергом.
Уильямс объявила о своей помолвке с Алексисом в декабре 2016 года. Бизнесмен также публично сделал предложение своей возлюбленной, опубликовав обращение к ней на своем портале.
Напомним, Серена Уильямс – вторая ракетка мира, которую потеснила с первого места в сентябре 2016 года немецко-польская спортсменка Анжелик Кербер. Тем не менее уже на следующей неделе Серена Уильямс вновь станет лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации.
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