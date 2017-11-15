Серена Уильямс тайно выходит замуж за армянина

Знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс и ее жених, бизнесмен Алексис Оганян, 16 ноября сыграют свадьбу. Информация о месте церемонии держится в секрете.

В СМИ просочились сведения, что торжество пройдет в Новом Орлеане. На мероприятие приглашены 250 человек. Ожидается, что свадьбу посетят такие знаменитости, как певицы Бейонсе, Келли Роуленд и Сиара, рэпер Джей-Зи и актриса Ева Лонгория. Кроме того, возможно присутствие подруги принца Гарри Меган Маркл.

Известно, что 36-летняя Серена и 34-летний Алексис "не жалели средств на свадьбу своей мечты". Мероприятие обойдется в более чем миллион долларов, его организует Престон Бейли, сообщает Daily Mail.

Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году. Как писали Dni.Ru, спортсменка стала мамой в ночь на 2 сентября. Она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Вес малышки – 3 090 граммов. Отцом ребенка является Алексис Оганян – сооснователь портала Reddit, его называют армянским Цукербергом.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Сен 12 2017 в 5:21 PDT

Уильямс объявила о своей помолвке с Алексисом в декабре 2016 года. Бизнесмен также публично сделал предложение своей возлюбленной, опубликовав обращение к ней на своем портале.

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) Ноя 4 2017 в 7:05 PDT

Напомним, Серена Уильямс – вторая ракетка мира, которую потеснила с первого места в сентябре 2016 года немецко-польская спортсменка Анжелик Кербер. Тем не менее уже на следующей неделе Серена Уильямс вновь станет лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации.