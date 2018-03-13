Бутырская заподозрила Медведеву в обмане

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала новость о том, что фигуристка Евгения Медведева, получившая серебро на Играх в Пхенчхане, пропустит ЧМ-2018 в Милане. Она надеется, что спортсменка использует паузу с пользой и разучит новые элементы катания.

Бутырская отметила, что не понимает мотивации Медведевой, по которой та решила отказаться от чемпионата мира по фигурному катанию. Ведь девушка только набрала форму, да и сезон еще не завершился.

Также фигуристка предположила, что причиной может быть прежняя травма, которая начала давать о себе знать. При этом она добавила, что Евгения, возможно, решила пропустить ЧМ потому, что готовит новую программу. "А вдруг она хочет серьезнее подготовиться к следующему сезону? Может быть, она сейчас начнет разучивать новые прыжки и каскады? Потому что когда ты готовишься к серьезным соревнованиям, особенно к Олимпийским играм, идет немного другая работа… Поэтому допускаю, что она решила изменить уровень своего катания в техническом плане", – цитирует Бутырскую "Спорт-Экспресс".

Чемпионка добавила, что Евгения – очень серьезный и трудолюбивый человек и не похоже, что она может просто заявить о своей усталости и нежелании ехать на ЧМ. "Это не в ее духе… Очень не хотелось бы, чтобы Женя завершала карьеру", – резюмировала она.

Прокомментировал известие и олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов. "Это не просто решение принимается спортсменом, а коллегиально вместе с тренерами и федераций. Поэтому уверен в том, что решение обдуманное и правильное", – заявил он, добавив, что спортсменка должна думать не только о медалях, но и о своем здоровье.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Фев 25, 2018 в 12:07 PST

Также Урманов отметил, что рад за Станиславу Константинову, которая заменит Евгению на ЧМ в Милане. "Это хорошая, способная, талантливая девочка, которая уже вполне себе может выступать на взрослом уровне. Давайте подождем и поглядим – сейчас важно болеть за нее, чтобы она как можно удачнее выступила", – заключил фигурист.

Напомним, ранее пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России сообщила, что 18-летней Евгении Медведевой необходимо ограничить высокие нагрузки на стопу во избежание возможного хирургического вмешательства. Обладательница серебра на Олимпиаде в Пхенчхане будет восстанавливаться от четырех до восьми недель.