Евгения Медведева отказалась ехать на чемпионат мира

Евгения Медведева не поедет на чемпионат мира по фигурному катанию. Серебряного призера Олимпиады-2018 в команде заменит Станислава Константинова.

Станислава Константинова – первая запасная российской сборной в этом сезоне. Она и выступит на мировом первенстве в Милане.

Серебряный призер Игр-2018 турнир пропустит: так посоветовали специалисты. "После углубленного медицинского обследования врачи рекомендовали Евгении Медведевой не выступать на чемпионате мира", - сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Медведева будет восстанавливаться от четырех до восьми недель. Медики рекомендовали девушке строго ограничить нагрузки на стопу, возникающие при исполнении большинства прыжковых элементов. Она должна соблюдать это требование во время тренировок в зале и на льду.

Российская спортсменка в этом сезоне выступила на двух этапах серии Гран-при. Однако финал турнира пришлось пропустить из-за стрессового перелома ступни. Медведева успела восстановиться к январскому чемпионату Европы, который прошел в Москве.

Евгения с триумфом выступила на Олимпиаде в Пхенчхане, завоевав две серебряные награды – в командном и личном турнирах. Лишь один балл она уступила золотому призеру Алине Загитовой, напоминает ТАСС.

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Мар 10, 2018 в 12:49 PST

В начале марта в Сети появились слухи об уходе Евгении Медведевой от тренера Этери Тутберидзе. Неназванный источник сообщил, что спортсменка даже подумывает о выступлении за другую страну.

Позже и Тутберидзе, и Медведева заявили, что все это – выдумка. Однако пользователи не перестают говорить о возможном разрыве отношений фигуристки и ее наставницы.