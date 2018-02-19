Учеников Жулина отодвинули от медалей на Олимпиаде

Шансы на бронзовую медаль в танцах на льду у россиян Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева еще есть. Правда, небольшие: после исполнения короткой программы их отделяют от заветной цели два балла, что для этого вида фигурного катания довольно много.



Только два элемента программы дуэта Бобровой и Соловьева тянули на четвертый уровень – твизлы и поддержка. Остальной прокат судьи оценили третьим уровнем, что серьезно снизило базовую оценку.

Итогом Екатерина и Дмитрий были не слишком довольны. Россияне не попали в последнюю разминку, хотя в этом сезоне для них стало привычным кататься в группе сильнейших. Вся надежда на отличный прокат произвольного танца.

На первом месте после короткой программы двукратные олимпийские чемпионы канадцы Тесса Вирту и Скотт Мойр. Все пять обязательных элементов у них были четвертого уровня, а итог 83,67 балла – новый мировой рекорд для короткого танца.

Лидеры сезона французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон вышли на лед сразу после канадцев. За компоненты они получили даже больше соперников, только паттерн (дорожка в обязательных позициях) у французов оказался третьего уровня. Значительная часть их отставания сложилась именно из-за этого, а, может, сыграл роль и конфуз с выпавшей из платья грудью партнерши. 81,93 балла и второе место. Третьими с преимуществом в 0,02 балла идут американцы Мэдисон Хуббел и Закари Донохью, пишет "Чемпионат".

Эксперты считают, что судьи уже определили для себя пятерку пар, которые будут претендовать на медали. Если Боброва и Соловьев завоюют бронзу, это будет чудом. Второй российский дуэт – Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро – занимают 13-е место. Надежда – попасть в топ-10.