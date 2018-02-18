Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников

После того, как российские лыжники завоевали серебро в мужской эстафете четыре на десять километров на Олимпиаде в Пхенчхане президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез. Она призналась, что рассчитывала на третье место.

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