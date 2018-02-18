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Спорт

Вяльбе расплакалась из-за результатов российских лыжников

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Фото: Валерий Шарифуллин/ТАСС
После того, как российские лыжники завоевали серебро в мужской эстафете четыре на десять километров на Олимпиаде в Пхенчхане президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе не смогла сдержать слез. Она призналась, что рассчитывала на третье место.
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Елена Вяльбе не смогла сдержать слез после того, как российские лыжники завоевали для себя право подняться на пьедестал победителей на Олимпиаде в Пхенчхане. Происходящее сняли на видео.

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С журналистами президент Федерации лыжных гонок России общалась, не скрывая волнение. "Я так счастлива… Даже не знаю, что говорить. Просто благодарна своим спортсменам и тренерам за такие приятные минуты на столь трудной Олимпиаде", – цитирует "Матч ТВ" Елену Вялбе.

Публикация от Евгений Дзичковский (@dzichkovskiy)

"Честно говоря, надеялась, что будем третьими и молила бога. И бог услышал и дал даже больше. Что касается надежды на золото, я не обольщалась", – цитирует ее "Р-Спорт". Елена Вялбе добавила, что одинаково переживала за всех лыжников.

Выступление российских атлетов на Зимних Играх высоко оценил и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. "Наши молодые лыжники и лыжницы выступают на этой Олимпиаде блестяще. Никто не ожидал, что в отсутствие наших лидеров вчерашние юниоры смогут оказать сопротивление шведам, финнам, норвежцам, но изо дня в день берут медали, выступают все лучше и лучше", – цитирует его ТАСС. Он выразил уверенность, что спортсмены еще сразятся за золотую медаль.

Елена Вяльбе. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Хотел бы отметить работу, проведенную Еленой Вяльбе, в этих результатах ее огромный вклад. Это и не только выдающийся спортсмен, и тренер, и организатор. Она вдохновляет нашу команду, болеет и переживает за каждого. Считаю, что она настоящий герой этой Олимпиады", – подчеркнул Александр Жуков.

Напомним, российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов показали на эстафете четыре по десять километров на Олимпийских играх в Пхенчхане время 1:33:14,3 и завоевали серебряную медаль. Золото взяли норвежцы, а бронза досталась атлетам из Франции.

Автор: Геннадий Куприянов18 февраля 2018, 12:24

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