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Спорт

Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее

Александр Большунов. Фото: GLOBAL LOOK press/Carl Sandin
Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли второе место в эстафете четыре по десять километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Дистанцию спортсмены прошли за 1:33:14,3.

Продолжение: Медальный зачет Олимпиады-2018
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Золотую медаль в эстафете четыре по десять километров завоевали спортсмены из Норвегии. Третье место заняли французские атлеты. Российские лыжники, показавшие время 1:33:14,3, принесли команде "Олимпийские атлеты из России" серебряную медаль.

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"Я настраиваюсь на эстафету всегда очень серьезно, мне очень нравится этот вид программы", – цитирует "Р-Спорт" российскогоспортсмена Андрея Ларькова. "Можно сказать, что вчера вечером готов был бежать уже. Не в том смысле, что перегорел, а просто очень серьезно настраивался. Буквально день-два назад мы только привыкли к местному времени, чувствую себя в самый раз, как надо", – подчеркнул лыжник.

Он рассказал о том, как прошел его этап эстафеты. "Сегодня лыжи работали очень хорошо, вторая пара после Алексея Полторанина. У него чуть лучше скольжение было. Десять километров очень быстро прошли, быстрое скольжение, всего три круга, не успели оглянуться, как пошел третий круг, скорости взвинтились", – признался Андрей Ларьков.

Алексей Червоткин, который бежал третий этап соревнований, после прохождения своей части эстафеты почувствовал себя плохо, передает "Газета.ru". Он завершил этап с отставанием в 16,2 секунды. Впрочем. это не помешало россиянам попасть на пьедестал победителей.

Отметим, для российских лыжников эта медаль стала уже пятой из завоеванных на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, награды в копилку российских атлетов приносили фигуристы в командных соревнованиях, скелетонист Никита Трегубов, керлингисты в дисциплине дабл-микст, шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Наталья Воронина.

Автор: Геннадий Куприянов18 февраля 2018, 11:29

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