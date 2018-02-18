Завоевавшие медаль российские лыжники были готовы к победе заранее

Российские лыжники Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли второе место в эстафете четыре по десять километров на Олимпийских играх в Пхенчхане. Дистанцию спортсмены прошли за 1:33:14,3.

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