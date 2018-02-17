За кого болеть на Олимпиаде 18 февраля
После неожиданной бронзы Натальи Ворониной на дистанции 5000 метров, болельщики ожидают высокого результата и от Ангелины Голиковой. На этапах Кубка мира конькобежка регулярно находится в группе лидеров, в Пхенчхане ей по силам обойти соперниц и зацепиться за третье место. Стартует Голикова в последнем забеге с австрийкой Ванессой Херцог. Начало соревнований в 14:56 по московскому времени.
Главное спортивное событие дня для России – эстафета 4х10 километров – стартует в 9:15 мск. Медаль в копилку нашей сборной попытаются принести Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Россияне хорошо подготовились к Олимпиаде и имеют неплохие шансы.
В финале фристайла свое мастерство покажут Илья Буров, пропустивший целый прошлый сезон из-за автокатастрофы, и Павел Кротов. Начало в 14:00 по московскому времени.
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