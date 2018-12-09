Туктамышева подсказала Загитовой секрет успеха

В ночь на 9 декабря в канадском городе Ванкувер состоялся финал Гран-при по фигурному катанию, победу в котором неожиданно для всех одержала 16-летняя японка Рика Кихира. Звезда российского фигурного катания, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла второе место. А на третьей ступени пьедестала победителей разместилась Елизавета Туктамышева, которая также заставила говорить о себе весь мир.

У каждой из финалисток Гран-при по фигурному катанию оказалась непростая судьба за спиной. Как призналась японка Рика Кихира, последние два года ее преследовали неудачи. Справиться с ними помогло то, что она внимательно анализировала все свои ошибки и старалась их не повторять.

"Думаю, причина моих успехов в том, что у меня были провалы в последние два года. Я пообещала себе, что запомню их и больше подобных ошибок не повторю", – цитирует ее сайт "Комсомольская правда". Спортсменка призналась, что перед выходом на лед не нацеливалась на победу, а просто хотела хорошо откатать свою программу.

Сложности в прошлом были у Елены Туктамышевой. По ее признанию, все изменил возраст. "Мне действительно было легко восемь лет назад, когда я выходила в юном возрасте на этапы Гран-При. Для меня это была новая жизнь, я ее предвкушала ее. И сейчас любые старты нельзя сравнивать с теми, что было раньше – тогда это были приятные соревнования, от тебя не ждет ничего никто", – вспомнила фигуристка.

"Я прошла через взлеты и падения и в конечном итоге поняла для себя, причины почему катаюсь, почему и что я люблю. То есть на какие-то вопросы дала ответы и отпустила волнение во время выступлений. Просто в таком возрасте главное – не соревноваться с кем-то, а выходить и делать свое дело, которое тебе нравится", – поделилась она секретом своего успеха.

А Алина Загитова столкнулась со сложностями совсем недавно. После триумфального выступления на Олимпиаде и других громких побед она вдруг попала в полосу неудач. И справляться с ними, кажется, планирует по рецепту Елены Туктамышевой.

"Я пытаюсь не смотреть назад, но в этом сезоне мне сложнее морально. И как сказала Лиза – в первом сезоне от тебя никто ничего не ждет. Сейчас – я нервничаю чуть-чуть больше, и нужно с этим справлять и ни о чем не думать", – объяснила она.

