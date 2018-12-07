Оскорбленный Глушаков обвинил жену в мошенничестве
Информация о том, что капитан московского "Спартака" написал заявление в полицию на супругу, появилась 6 декабря. Глушаков обвинил свою жену в мошенничестве. Наблюдатели считают, что футболист предпринял такой шаг, чтобы избежать выплаты алиментов.
Недавно с имущества Глушакова был снят арест, спортсмен поспешил вывести с банковских счетов жены 300 миллионов рублей, сообщал телеграм-канал Mash со ссылкой на анонимный источник. Ни футболист, ни его супруга эту информацию не прокомментировали.
Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что у него пока у меня нет информации, что Денис подал на Дашу заявление о мошенничестве. Однако, по его мнению, это вполне может быть правдой. По словам адвоката, Глушаков пытается подойти к разводу "креативно", но у него пока не очень получается, передает Sport24.
Скандал вокруг капитана "Спартака" разразился в начале осени. Дарья Глушакова застала мужа в сауне с незнакомой девушкой. Дарья намеревалась развестись с Денисом. Позже стало известно, что спортсмен перестал выплачивать алименты на содержание семилетней Валерии и полуторагодовалой Александры. Сам Глушаков, в свою очередь, утверждал, что жена не дает ему видеться с детьми. Бракоразводный процесс продолжается.
Скандал отразился и на спортивной карьере Дениса. Большинство фанатов требуют, чтобы Глушакова убрали из команды. Однако есть и те, кто поддерживает спортсмена, многие подписчики в соцсетях советуют игроку не обращать внимания на негативные комментарии.
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