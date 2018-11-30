Глушаков наплевал на агрессивного фаната

Футболист Денис Глушаков рассказал об агрессивном фанате, который напал на него во время матча. Спортсмен решил воздержаться от подробного комментария.

Инцидент произошел во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы между командами "Спартак" и "Рапид". Один из зрителей выбежал на поле во время второго тайма и напал на Глушакова. Журналист спортивного канала "Матч-ТВ" спросил у футболиста, что же тогда произошло. Денис решил ограничиться короткой фразой. "Я не знаю, выбежал и выбежал", – сказал он.

В отношении нападавшего уже возбудили административное дело. Ему грозит до 15 суток ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий на срок от одного года до семи лет.

Сам мужчина признался, что это была акция протеста против капитана московского "Спартака". Он считает, что Глушаков должен покинуть команду. Дениса обвиняют в том, что он был одним из инициаторов увольнения тренера Массимо Карреры. Кроме того, его считают ответственным за все неудачи команды в прошлом и нынешнем сезонах.

Напомним, что в сентябре этого года в семье Дениса Глушакова разгорелся скандал. Его супруга Дарья разместила разоблачающее видео, где запечатлен футболист в бане с любовницей. В сентябре полузащитник "Спартака" подал иск к своей жене с требованием развода и выплаты ему алиментов на содержание детей.