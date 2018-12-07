Туктамышева нелепо оправдалась за поражение на важных соревнованиях

Российская фигуристка прокомментировала свое выступление в короткой программе турнира Гран-при в Ванкувере. Елизавета Туктамышева заняла третье место.

Не такого результата ждали спортсменка и ее болельщики. 21-летняя фигуристка призналась, что у нее не получилось мобилизоваться на льду.

"Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. Почему не собралась? Ну откуда я знаю. Такой вот человек", — цитирует Елизавету портал SportBox. Однако такое оправдание для именитой спортсменки звучит весьма нелепо.

По словам Туктамышевой, на результат "повлияло много факторов". Уточнять подробности девушка не стала.

Вместе с тем фигуристка отметила, что главные соревнования сезона – чемпионат России – у нее еще впереди. Именно на нем Елизавета планирует "отыграться".

За прокат короткой программы Туктамышева получила 70,65 балла. Второе место заняла Алина Загитова. Победительницей стала японка Рика Кихира.

Как писали "Дни.ру", Загитова рассказала, что чуть не проспала соревнования. Она проснулась за три минуты до отправления автобуса. В психологическом плане для спортсменки важно справляться с давлением статуса олимпийской чемпионки. И помогают ей в этом тренеры – специалисты группы Этери Тутберидзе.