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Спорт

Медведеву ткнули носом в досадное поражение

Евгения Медведева. Фото: www.globallookpress.com
Двукратная чемпионка Европы и мира прибыла в Россию на национальные соревнования. О своих первых впечатлениях после возвращения на родину Евгения Медведева рассказала в недавнем интервью.
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Фигуристка прилетела в Саранск вместе с канадским тренером Брайаном Орсером. Первым делом Медведева отправилась в местный спортивный комплекс для раскатки. Она тренировалась под песни южнокорейской группы GOT7. Позднее девушка призналась, что ей очень понравился местный ФОК.

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Евгения Медведева также рассказала, что ее стали узнавать незнакомые люди на улице. "Я утром купила газету в киоске. Увидела обложку и купила. Продавщица узнала меня и спросила про Олимпийские игры", – передает слова спортсменки "Столица-С". Напомним, фигуристка стала двукратным серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. 

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске. Евгении Медведевой предстоит сразиться с 16 соперницами, среди которых – Алина Загитова, Анна Тарусина, Анастасия Губанова, Полина Цурская и Мария Сотскова.

К сожалению, Елизавета Туктамышева не сможет принять участие в соревнованиях из-за серьезной болезни. Спортсменка находится в больнице. Однако эксперты считают, что судьи могут заочно присудить фигуристке третье место, чтобы у нее был шанс выступить на чемпионатах Европы и мира. 

Автор: Полина Крылова19 декабря 2018, 15:42
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Как живет покинувшая Россию фигуристка Медведева

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