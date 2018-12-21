"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь
По словам
фигуриста, несмотря на сразившее его заболевание, у него не возникало желания
сняться с соревнований. Отметил Коляда и хорошую поддержку зрителей.
Фигурист признался, что недуг мешает ему кататься, но он старался биться до конца. "Пока не удалось выздороветь. Чувствую себя странно из-за этого… Не все получилось, но я боролся как мог", – цитирует Коляду RT.
Перед состязаниями фигурист выложил в Instagram видео из палаты. "Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса. И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в нем пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья", – написал Михаил.
После этого комментарий по поводу болезни фигуриста дала его тренер Валентина Чеботарева. "У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить", – цитирует наставницу Коляды ТАСС.
Напомним, что спортсмен занял второе место на чемпионате России после короткой программы. Затем Михаил Коляда отправился к врачу. Произвольная программа в мужском одиночном катании будет представлена 21 декабря. Чемпионат завершится 23 декабря – он является отборочным на весенний чемпионат Европы.
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