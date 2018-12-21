"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь

Теннис Хоккей Футбол

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Пятница 21 декабря
Лента новостей
11:20
Как быть счастливой в браке с героем
11:16
Как выбрать парфюм в подарок к Новому году
11:12
Как правильно наряжать елку для встречи 2019 года
11:01
Главные события Москвы
10:59
В Vegas City Hall пройдет конкурса красоты "Мисс Москва-2018"
10:56
В Карелии трое рабочих потеряли сознание и чуть не сгорели
10:46
Несчастного Питта оставили наедине со своим горем
10:43
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
10:35
Жительница Бурятии замерзла насмерть на пороге социального центра
10:20
Порошенко гонит флот на убой в Керченский пролив
10:07
В США россиянина посадили в тюрьму на 45 лет
09:57
Покупала журналы для взрослых: раскрыта странная причуда принцессы Дианы
09:52
ЦБ отозвал лицензию у Руссобанка
09:44
В Башкирии легковушка залетела под КамАЗ
09:38
Под Москвой задержали банду угонщиков
09:21
"Это пиар": Москва высмеяла нелепые потуги Порошенко
09:16
Украинские солдаты убили сослуживца за отказ принести водку
08:54
Сын Рудковской и Плющенко сильно упал на льду
08:47
Донхлеббанк лишился лицензии
08:36
В Петербурге орудуют мошенники в костюмах Свинки Пеппы и Винни Пуха
08:09
Сигнал бедствия: глава Пентагона ушел в отставку
07:03
Дерзкая Маркл отказалась от помощи Елизаветы II
06:18
"Еще больше стала": пикантные наряды пышки из шоу "Дом-2" трещат по швам
00:11
Собчак и Виторган обсудили условия развода
23:06
Опозоривший россиян Малахов принесет публичные извинения
22:01
Почему Прилучный бросил Муцениеце
21:58
Разъяренная Глюк'oZа плюнула на измены избранника
21:52
Зачем провокатор Порошенко лезет в Крым
21:25
Звезду сериала "Тест на беременность" перестали узнавать
21:25
Костенко и Тарасов показали грудной дочери роскошный курорт
21:24
Сын Яковлевой изукрасил свое тело от отчаяния
21:04
Россиян перепугали ростом цен на водку
20:09
Cбежавшую от Фадеева красотку отправили сниматься в порно
20:01
"Единая Россия" проверит доступность цифрового телевидения
19:44
Любовница Тимати явила миру "новый" рот
19:34
"Обняться с президентом": Путин исполнил мечту слепой девочки
18:57
"ЕР" проконтролирует выполнение нацпроектов в регионах
18:53
Неожиданный подарок перевернул жизнь Седоковой с ног на голову
18:48
Безграмотный Трамп нагло присвоил победу Путина
18:29
На северо-востоке Москвы вспыхнули гаражи
18:08
"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына
18:07
Измученный Киркоров рассказал об истязаниях
17:51
Странный поступок Трампа шокировал Меркель
17:33
Хватит шастать туда-сюда: Путин резко ответил на провокацию в Крыму
17:32
Переживающий расставание Билан лишился волос
17:14
Объятия рыжего из "Иванушек" с известным певцом взбудоражили общественность
17:03
Беременная Терешина не может ходить
16:46
Топ-8 коктейлей для новогодней вечеринки
16:36
Хамоватый Лукашенко бросил вызов Путину
16:30
18-летней красавице Маликовой устроили жуткую травлю
16:24
На севере Москвы прогремел взрыв
16:14
Почему бесстыжая Собчак обманула Виторгана
16:14
Никакого декрета: родившая Тодоренко ошарашила заявлением
16:00
"Не дождетесь": вопрос о здоровье развеселил Путина
15:43
Скупая жена Порошенко угодила в громкий скандал с детьми-инвалидами
15:37
"Любовнички": сияющую Пугачеву сняли рядом с известным артистом
15:34
Предполагаемая дочь Высоцкого получила результаты ДНК-теста
15:27
"ЕР" попросит прокуратуру разобраться в жестоком обращении с оленем
15:20
В Москве при пожаре погибли два ребенка
14:55
Мужчина отсидел в тюрьме за двойника и стал богачом
14:54
Путин заявил о возврате в СССР
14:43
Таланты подрабатывающей в порно звезды впечатлили Корчевникова
14:41
Краско предала родная дочь
14:34
На пресс-конференции Путина разразился скандал
14:30
Звезда сериала "Ольга" упала с балкона
14:26
"Мне уже что 15, что 30 сантиметров": Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме
14:26
Путин пообещал наказать Пескова
14:15
Утяшева разделилась с Волей и призвала не бояться
14:02
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
14:00
Я должен буду это сделать: Путин о свадьбе
13:40
На Камчатке пять часов считали пассажиров самолета
13:32
В Тюмени сгорел частный дом
13:32
Изменивший Дакоте Соколовский рассказал о свадьбе
13:30
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
13:23
Московским школьникам расскажут об азах торговли
13:19
В Уфе нашли искусанный труп мужчины
13:13
"Расписанный такой парень": Путин высказался о Тимати
13:08
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко
13:04
Известная ведущая живет в машине после тяжелой болезни
13:03
В Волгограде семья с тремя детьми отравилась газом
12:57
Пенсионерка из Ижевска сама назвала мошенникам данные банковской карты
12:56
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года
12:42
Рэпер Гнойный подрался с карликом (видео)
12:39
Два Рождества отметят в "Архангельском"
12:38
"Нечего на зеркало пенять": Путин поддел Кудрина в прямом эфире
12:35
Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
12:32
У Высоцкого нашли пророчество об Украине
12:30
Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
12:15
В парке Татарстана нашли обгоревший и обглоданный труп
12:07
Детские игрушки назвали опасными для здоровья
11:52
Вскрылась тайная связь Буша с мальчиком
11:45
Прошла пресс-конференция Владимира Путина
11:45
В Нижнем Тагиле женщину-ветерана пытались выселить из квартиры
11:39
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
11:31
"Мне не стыдно!": Мадонна показала интимный снимок
11:27
Под Вологдой двое мужчин погибли при пожаре
11:27
В таинственном астероиде признали зонд инопланетян
11:23
Обладатель премии "Журналист года" признался во лжи
11:17
Пресс-конференция Путина лишила украинцев разума
11:02
Джоли натравила детей на Питта
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Волчек онемела от подлого вранья Хаматовой
Напомаженная Волочкова объявила о рождении второй дочки
Пугачева и Путин соединились на юбилее престарелой Волчек
Чудовищные подробности смерти отца Александра Малинина
На пресс-конференции Путина разразился скандал
Спорт

"Не отпускает": Коляду подкосила затяжная болезнь

Михаил Коляда. Фото: www.globallookpress.com
Спортсмен рассказал, с какими проблемами столкнулся во время выступления в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске. Михаил Коляда заявил, что ему до сих пор не удалось выздороветь.
прочитано 439 раз

По словам фигуриста, несмотря на сразившее его заболевание, у него не возникало желания сняться с соревнований. Отметил Коляда и хорошую поддержку зрителей.

ПО ТЕМЕ

Лихорадка фигуриста Морозова помогла побить мировой рекорд

Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира

Сюжеты Фигурное катание

Фигурист признался, что недуг мешает ему кататься, но он старался биться до конца. "Пока не удалось выздороветь. Чувствую себя странно из-за этого… Не все получилось, но я боролся как мог", – цитирует Коляду RT.

Перед состязаниями фигурист выложил в Instagram видео из палаты. "Подготовка к чемпионату России немного сбилась с курса. И такое случается. Планируешь ехать в Саранск, а оказываешься в больнице. К сожалению, участие в нем пока под вопросом. Лечитесь вовремя, друзья", – написал Михаил.

После этого комментарий по поводу болезни фигуриста дала его тренер Валентина Чеботарева. "У Миши были проблемы с синуситом, пришлось пролечить", – цитирует наставницу Коляды ТАСС.

Напомним, что спортсмен занял второе место на чемпионате России после короткой программы. Затем Михаил Коляда отправился к врачу. Произвольная программа в мужском одиночном катании будет представлена 21 декабря. Чемпионат завершится 23 декабря – он является отборочным на весенний чемпионат Европы. 

Автор: Валерия Нарская21 декабря 2018, 10:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды фигурного катания отметили юбилей в Москве

567

комментарии

Политика

На пресс-конференции Путина разразился скандал
Путин раскрыл тайну отравления Скрипалей
"Пусть потом не пищат": Путин жестко приложил США
Путин публично осадил зарвавшегося Порошенко

Шоу-бизнес

Несчастного Питта оставили наедине со своим горем
"Самка богомола": в Сети обсуждают любовный треугольник Собчак
Шукшина завопила от глумления Борисова
Покупала журналы для взрослых: раскрыта странная причуда принцессы Дианы

Проишествия

"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ
Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил

Недавно у известных артистов выявили рак
Политика

Порошенко гонит флот на убой в Керченский пролив

Готовится новая провокация
Шоу-бизнес

"Идите лесом": Лазарев со слезами на глазах вступился за сына

Певец души не чает в наследнике
Шоу-бизнес

Несчастного Питта оставили наедине со своим горем

Брэд и Анджелина подписали соглашение об опеке

Гороскоп

Роман с известным певцом выйдет Волочковой боком
Раскрыты сенсационные данные о последних днях Караченцова
Измученному Джигарханяну дали последний шанс
Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Фоторепортажи

Вдову Кобзона публично поцеловал молодой мужчина
Роскошная Навка гуляла в мороз с молодыми красавцами
Расфуфыренный Киркоров затмил свою подружку Лорак
Округлившаяся Догилева блеснула на кинопоказе

Спорт

Овечкин подрался с соперником на льду (видео)
Прогульщица Загитова наплевала на тренировку перед чемпионатом России
Известная теннисистка похвасталась пошлым фото в ванне
Медведеву ткнули носом в досадное поражение

Регионы

Власти объявили о больших проблемах из-за просевшего Крымского моста
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
В Екатеринбурге пенсионерка заживо сварилась в яме с кипятком
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru