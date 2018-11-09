Сбежавшая к гею Медведева обратилась к Тутберидзе из-за смерти матери
Евгения написала, что "всегда будет помнить" Этери Петровну. Известно, что у всех учениц Тутберидзе всегда были особенные, теплые отношения с ее матерью. Российская спортсменка Алина Загитова тоже посвятила ей грустный комментарий. "Непередаваемая боль от потери. Помним. Скорбим", – написала на под общим фото с матерью Тутберидзе и другими фигуристками.
Вероятно, Медведева и Загитова узнали о смерти Этери Петровны от ее внучки Дианы Дэвис. Девушка опубликовала новость о смерти бабушки 8 ноября. "Сегодня ушла моя любимая и единственная бабушка. Девять месяцев и девять дней борьбы за каждый день ее жизни и надежды, что мы справимся. Бабулечка, я тебя очень люблю, ты так много мне дала. Навсегда в моем сердце", – поделилась Диана.
Этери Тутберидзе отказалась давать комментарии. Ранее она рассказывала, что именно благодаря матери встала на коньки. Этери Петровна всегда заботилась о своей семье и хотела, чтобы дети получили хорошее образование. Когда она серьезно заболела, родственники приложили все усилия, чтобы помочь ей побороть болезнь. К сожалению, женщина не смогла справиться с недугом.
Напомним, что Евгения Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе с большим скандалом. Теперь девушка проживает в Канаде и занимается под руководством специалиста Брайана Орсера, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в 1998 году.
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