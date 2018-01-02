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Спорт

Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой после трагедии

Екатерина Гордеева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Эта история любви могла бы стать основой для сказки, если бы не трагедия, расколовшая жизнь на до и после. Олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева в один миг потеряла партнера и любимого человека. Как она нашла в себе силы начать жить с чистого листа вспоминает Dni.Ru.
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Катя Гордеева и Сережа Гриньков ходили в одну и ту же московскую школу, жили по соседству, но не знали друг друга – слишком большой была разница в возрасте. В течение долгих лет каждый из них пытался построить карьеру фигуриста-одиночника.

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Однако опытные тренеры понимали, что из Гринькова не удастся вырастить олимпийского чемпиона, да и Гордеева как одиночка слабовата. Тогда наставники и придумали хитрый план – создать идеальную пару фигуристов.

В конце 1981 года Катю и Сережу представили друг другу и посоветовали им перейти в парное катание. Спортсменам и их родителям пришлась по душе идея тренеров, так и сложился новый дуэт – 10-летняя Гордеева и 14-летний Гриньков.

Через четыре года пара Гордеева-Гриньков выиграла юниорский чемпионат мира. Заметив стремительный прогресс дуэта, фигуристов взял под свою опеку Станислав Жук. И уже на следующий год GG, как их прозвали на Западе, выиграли взрослый чемпионат мира.

На тот момент Кате еще не исполнилось и 15 лет. Гордеева стала самой молодой чемпионкой планеты, установив рекорд, который уже не превзойти – сейчас в столь юном возрасте фигуристы к участию во взрослом первенстве не допускаются. Спустя еще два года в Калгари Екатерина и Сергей завоевали олимпийское золото.

GG стали сильнейшим дуэтом на планете, новаторами, впервые исполнившими четверную подкрутку. Но любовь зрителей во всем мире они завоевали не столько сложными программами и высоким уровнем подготовки, сколько образами, создаваемыми на льду. Кате и Сереже не нужно было играть в любовь на глазах у тысяч зрителей – они жили этим чувством.

Зал в едином порыве вставал, когда двое молодых людей смотрели друг другу в глаза в финале проката. Так растворяться в партнере, рассказывая в течение нескольких минут всему миру удивительные истории, одна за другой несущие в себе любовь, могут лишь подлинные артисты. Символично, что самая знаменитая программа Гордеевой и Гринькова, навсегда вошедшая в историю фигурного катания, была исполнена под музыку Мендельсона – композитора, которого знают даже далекие от классики люди.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Yakovlev

Для самих же фигуристов "Мендельсон" сыграл в 1991 году. Они поженились 20 апреля, а через неделю обвенчались. Спустя еще полтора года у Сергея и Екатерины родилась дочь. Девочку назвали Дашей. В 1993-м фигуристы вернулись в любительский спорт, намереваясь принять участие в Олимпиаде в Лиллехамере. Возвращение было триумфальным – Гордеева и Гриньков стали первыми в обеих программах, обыграв как своих старых соперников из Канады, так и действующих на тот момент олимпийских чемпионов Наталью Мишкутенок и Артура Дмитриева.

Победу фигуристы посвятили любимой дочке Даше. Для Екатерины и Сергея золото Лиллехамера значило даже больше, чем чемпионство в Калгари.

Но сказка длилась не долго. После развала Советского Союза многие спортсмены оказались без работы, и как следствие без средств к существованию. Чтобы избежать этого, пара перебралась в США, там Гордеева и Гриньков начали кататься в шоу.

При подготовке к одному из таких выступлений 20 ноября 1995 года прямо на льду Сергею стало плохо. Он потерял сознание и скончался не приходя в себя. Помощь немедленно прибывших медиков была уже бесполезна. Врачи сказали: закупорились сердечные артерии. Выяснилось, что днем ранее спортсмен перенес микроинфаркт.

"Только когда любимый умирает у тебя на руках, понимаешь, как мало значат все эти медали, кубки, победы", – сказала после трагедии Екатерина.

После похорон мужа и партнера перед Гордеевой не стоял вопрос о фигурном катании. Вопрос был в другом: как и зачем дальше жить? Только она одна знает, что ей пришлось преодолеть в эти дни, как удалось убедить себя, что жизнь – это больше, чем сказка. Екатерина смогла взять себя в руки и уже через несколько месяцев вновь вышла на лед – уже одна. Зал приветствовал фигуристку стоя. Завершив прокат программы "Праздник жизни" на музыку Густава Малера, Катя разрыдалась прямо на льду, успокаивать маму вышла трехлетняя Даша.

Именно ради дочери Гордеева и нашла в себе силы жить дальше. Вскоре Катя выпустила книгу "Мой Сергей. История любви", которая моментально стала бестселлером.

"Я благодарна тебе за каждый прожитый день. Я сохраню нашу чудесную сказку и передам ее дочери", – обращается в книге к мужу Гордеева. На бумаге Екатерина высказала все те слова, которые не успела произнести при жизни Сергея, пишет "Чемпионат.com". Спустя три года вышла еще одна книга Гордеевой "Письмо Дарье".

Екатерина с головой ушла в работу. В 1998 году она заняла второе место на профессиональном чемпионате мира. В 2000 году Гордеева закончила участие в соревнованиях, но продолжила выступления в ледовых шоу.

Проект "Звезды на льду" дал фигуристке толчок к дальнейшему развитию. Новые лица, новые программы, грандиозные мировые туры – все это помогло Кате подняться и начать жить дальше. В шоу Гордеева выступала сначала в квартете с Ильей Куликом, Еленой Бечке и Денисом Петровым, позже в паре с Куликом. Вскоре чемпион Игр в Нагано сделал Екатерине предложение. 10 июня 2001 года Катя вышла замуж за Илью. 15 июня 2002 года в Лос-Анджелесе у нее родилась дочь Елизавета. Сейчас пара живет в США, но часто приезжает в Россию. Гордеева и Кулик открыли свою школу фигурного катания.

Автор: Алёна Нестерова2 января 2018, 18:44

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