Опубликованы фото с тайной свадьбы Уильямс и армянина

Теннисистка Серена Уильямс вышла замуж за бизнесмена с армянскими корнями Алексиса Оганяна. Церемония была тайной.

Лишь спустя несколько дней после свадьбы молодожены решили поделиться с поклонниками кадрами с торжества. Судя по фото, для торжественной церемонии Серена выбрала невероятно пышное платье. При этом невеста не выпускала из рук свою новорожденную дочь.

Публикация от Alexis Ohanian Sr.�� (@alexisohanian) Ноя 17 2017 в 9:23 PST

Жених же был немного скромнее. Алексис пришел на собственную свадьбу в бархатном черном пиджаке и серых брюках, отдаленно напоминающих треники.

Official. �� @melbarlowandco @allanzepedaphotography Публикация от Alexis Ohanian Sr.�� (@alexisohanian) Ноя 17 2017 в 9:28 PST

Как писали Dni.Ru, знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс и ее жених, бизнесмен Алексис Оганян, 16 ноября сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Новом Орлеане.