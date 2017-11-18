Опубликованы фото с тайной свадьбы Уильямс и армянина
Лишь спустя несколько дней после свадьбы молодожены решили поделиться с поклонниками кадрами с торжества. Судя по фото, для торжественной церемонии Серена выбрала невероятно пышное платье. При этом невеста не выпускала из рук свою новорожденную дочь.
Жених же был немного скромнее. Алексис пришел на собственную свадьбу в бархатном черном пиджаке и серых брюках, отдаленно напоминающих треники.
Как писали Dni.Ru, знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс и ее жених, бизнесмен Алексис Оганян, 16 ноября сыграли свадьбу. Торжество состоялось в Новом Орлеане.
Певица намекнула на новые отношения
Примадонна заявила, что будет каяться всю свою жизнь
Артист дал откровенное интервью
Костенко выложила в Instagram милое фото