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Спорт

Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой

Мария Шарапова и Светлана Кузнецова. Фото: Dni.RU
Известная теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своих отношениях с напарницей по сборной Марией Шараповой. По словам восьмой ракетки мира, они никогда не были близки.
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Кузнецова вспомнила неловкую ситуацию, которая произошла между теннисистками на турнире US Open. По словам спортсменки, она зашла в раздевалку после игры и встретила там Марию, которая только что обыграла Симону Халеп. Светлана поздравила Шарапову с победой, но та удивленно посмотрела на нее и спросила: "С чем?" Теннисистки не поняли друг друга и постарались побыстрее перекинуться парой фраз, чтобы сгладить неловкий эпизод.

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Кузнецова отметила, что Мария Шарапова всегда держала дистанцию со своими соотечественницами и никогда бы не стала обсуждать ни с кем что-то серьезное. Несмотря на то что со всеми поддерживала нормальные отношения. Только во время игр сборной она подпускала товарищей по команде ближе к себе, но все равно никогда не открывалась перед другими спортсменками.

Светлана не держит на нее зла и не осуждает. "В чем-то я ее даже понимаю. К ней приковано столько внимания... Вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого", – сказала Кузнецова в интервью "Советскому спорту".

Недавно Мария Шарапова совершила тур по США, приуроченный к выходу ее книги мемуаров. Автобиография "Неудержимая" рассказывает о жизни известной теннисистки. Она пишет о том, как вдвоем с отцом они уехали в Америку с 700 долларами в кармане. Как ее выгоняли из теннисных школ, как она всегда находилась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду.  

Напомним, что теннисистка является одной из самых богатых спортсменок в мире, имеет на своем счету победы в 38 турнирах и является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2012 года. Мария Шарапова пользуется большой популярностью у мужчин, она часто встречалась с известными спортсменами. Последним избранником теннисистки был Григор Дмитров, с которым россиянка находилась в отношениях три года. 

Автор: Михаил Войцеховский21 сентября 2017, 12:10
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Мария Шарапова выиграла Roland Garros

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