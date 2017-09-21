Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой
Кузнецова вспомнила неловкую ситуацию, которая произошла между теннисистками на турнире US Open. По словам спортсменки, она зашла в раздевалку после игры и встретила там Марию, которая только что обыграла Симону Халеп. Светлана поздравила Шарапову с победой, но та удивленно посмотрела на нее и спросила: "С чем?" Теннисистки не поняли друг друга и постарались побыстрее перекинуться парой фраз, чтобы сгладить неловкий эпизод.
Кузнецова отметила, что Мария Шарапова всегда держала дистанцию со своими соотечественницами и никогда бы не стала обсуждать ни с кем что-то серьезное. Несмотря на то что со всеми поддерживала нормальные отношения. Только во время игр сборной она подпускала товарищей по команде ближе к себе, но все равно никогда не открывалась перед другими спортсменками.
Светлана не держит на нее зла и не осуждает. "В чем-то я ее даже понимаю. К ней приковано столько внимания... Вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого", – сказала Кузнецова в интервью "Советскому спорту".
Недавно Мария Шарапова совершила тур по США, приуроченный к выходу ее книги мемуаров. Автобиография "Неудержимая" рассказывает о жизни известной теннисистки. Она пишет о том, как вдвоем с отцом они уехали в Америку с 700 долларами в кармане. Как ее выгоняли из теннисных школ, как она всегда находилась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду.
Мария Шарапова презентовала свою автобиографию ��... pic.twitter.com/CdPGOQMdBO— Luciana Kruspe (@Bollase) 20 сентября 2017 г.
Напомним, что теннисистка является одной из самых богатых спортсменок в мире, имеет на своем счету победы в 38 турнирах и является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2012 года. Мария Шарапова пользуется большой популярностью у мужчин, она часто встречалась с известными спортсменами. Последним избранником теннисистки был Григор Дмитров, с которым россиянка находилась в отношениях три года.
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