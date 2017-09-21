Российская теннисистка оконфузилась перед Шараповой

Известная теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о своих отношениях с напарницей по сборной Марией Шараповой. По словам восьмой ракетки мира, они никогда не были близки.

Кузнецова вспомнила неловкую ситуацию, которая произошла между теннисистками на турнире US Open. По словам спортсменки, она зашла в раздевалку после игры и встретила там Марию, которая только что обыграла Симону Халеп. Светлана поздравила Шарапову с победой, но та удивленно посмотрела на нее и спросила: "С чем?" Теннисистки не поняли друг друга и постарались побыстрее перекинуться парой фраз, чтобы сгладить неловкий эпизод.

Кузнецова отметила, что Мария Шарапова всегда держала дистанцию со своими соотечественницами и никогда бы не стала обсуждать ни с кем что-то серьезное. Несмотря на то что со всеми поддерживала нормальные отношения. Только во время игр сборной она подпускала товарищей по команде ближе к себе, но все равно никогда не открывалась перед другими спортсменками.

Светлана не держит на нее зла и не осуждает. "В чем-то я ее даже понимаю. К ней приковано столько внимания... Вполне допускаю, что человек просто хочет закрыться от всего этого", – сказала Кузнецова в интервью "Советскому спорту".

Недавно Мария Шарапова совершила тур по США, приуроченный к выходу ее книги мемуаров. Автобиография "Неудержимая" рассказывает о жизни известной теннисистки. Она пишет о том, как вдвоем с отцом они уехали в Америку с 700 долларами в кармане. Как ее выгоняли из теннисных школ, как она всегда находилась в тени Анны Курниковой и даже донашивала за ней одежду.

Мария Шарапова презентовала свою автобиографию ��... pic.twitter.com/CdPGOQMdBO — Luciana Kruspe (@Bollase) 20 сентября 2017 г.

Напомним, что теннисистка является одной из самых богатых спортсменок в мире, имеет на своем счету победы в 38 турнирах и является серебряной медалисткой Олимпийских игр 2012 года. Мария Шарапова пользуется большой популярностью у мужчин, она часто встречалась с известными спортсменами. Последним избранником теннисистки был Григор Дмитров, с которым россиянка находилась в отношениях три года.