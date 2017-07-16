Широков раскрыл секрет любви к футболистам

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков раскрыл секрет любви граждан к отечественным футболистам. По его мнению, изменить отношение к спортивным клубам можно с помощью коммуникации с прессой.

Глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов считает, что в каждом клубе должно быть по четыре игрока-представителя, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. После каждого матча, по мнению Широкова, они должны выступать перед журналистами и комментировать прошедшую игру.

Экс-капитан российской сборной отметил, что его слова – не просто размышления, а официальное предложение. Он уже направил обращение с соответствующим содержанием в Российскую футбольную премьер-лигу.

Ранее в Сети появились слухи, что Роман Широков вскоре вернется в профессиональный футбол в подмосковном клубе "Зоркий". Его якобы позвали помочь два других игрока – Сергей Юран и Евгений Алдонин. По данным СМИ, глава Красногорского района Радий Хабиров уже встречался со знаменитым спортсменом и сделал ему соответствующее предложение.

Впрочем, вскоре эту информацию опроверг сам Широков. Он подтвердил, что встречался с администрацией района. По его словам, он действительно обсуждал с Хабировым футбол. "Но в контексте создаваемой на территории Московской области футбольной лиги любителей. Сошлись на том, что будем помогать друг другу!" – цитирует его "Чемпионат.com".

Напомним, Роман Широков объявил об уходе из большого спорта летом 2016 года. За свою карьеру он выступал в таких футбольных клубах, как "Бенфике" и "Порту", "Спартак" и киевский "Динамо".