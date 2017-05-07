"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет
Петербуржцы 7 мая на новенькой "Санкт-Петербург Арене" уступили со счетом 0:1 команде из Грозного. Поражение не позволило хозяевам, в активе которых осталось 52 очка, обойти московский ЦСКА, набравший 53 балла, и лишило шансов догнать лидирующий "Спартак", у которых 63 очка.
Спартаковцы за три тура до окончания обеспечили себе золотые медали. Последний раз москвичи побеждали в турнире в 2001 году. Таким образом, красно-белые оформили свое 10-е чемпионство в истории.
Владелец клуба Леонид Федун, на протяжении многих лет терпевший неудачи вместе с командой, заявил, что испытал "жуткое облегчение". "Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!!" – цитирует миллиардера "Спорт-Экспресс".
Главный тренер красно-белых Массимо Каррера признался. что заплакал, когда узнал о чемпионстве. "Очень эмоциональный момент, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков "Спартака". Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!"
Министр спорта Павел Колобков, комментируя долгожданную для миллионов болельщиков победу, заявил, что чемпионство "Спартака" пойдет футболу на пользу. "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России – это заслуженная победа для всей команды! "Спартак" не просто обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, а вернул российским болельщикам веру в футбол. А так как "Спартак" – один из самых популярных клубов в стране, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".
Отметим, что в соцсетях начался настоящий флешмоб красно-белых фанатов. Среди них есть немало знаменитостей, в том числе экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников
С Чемпионством любимая команда��⚪️@spirik15 @radioutkin @AShmurnov @TVrocket @t_felg @plushev @kalynych25 @IgorRabiner @A3AP.СПАРТАК-НАВСЕГДА— Кафельников Евгений (@KYevgeni) 7 мая 2017 г.
Пролить свет на происходящее решил близкий друг бывшей участницы телестройки
Примадонна поставила Сергею Челобанову условие
Артист вместе с женой и маленьким сыном уехал в Израиль
Итальянскому наставнику не понравилось ликование россиян