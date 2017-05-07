"Спартак" стал чемпионом России впервые за 16 лет

Футболисты московского "Спартака" впервые за 16 лет стали чемпионами России. Красно-белые оказались недосягаемы в таблице первенства страны благодаря поражению питерского "Зенита" от грозненского "Терека".

Петербуржцы 7 мая на новенькой "Санкт-Петербург Арене" уступили со счетом 0:1 команде из Грозного. Поражение не позволило хозяевам, в активе которых осталось 52 очка, обойти московский ЦСКА, набравший 53 балла, и лишило шансов догнать лидирующий "Спартак", у которых 63 очка.

Спартаковцы за три тура до окончания обеспечили себе золотые медали. Последний раз москвичи побеждали в турнире в 2001 году. Таким образом, красно-белые оформили свое 10-е чемпионство в истории.

Владелец клуба Леонид Федун, на протяжении многих лет терпевший неудачи вместе с командой, заявил, что испытал "жуткое облегчение". "Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян. Я рад, что мы смогли доставить им это счастье. Ура!!!" – цитирует миллиардера "Спорт-Экспресс".

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера признался. что заплакал, когда узнал о чемпионстве. "Очень эмоциональный момент, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков "Спартака". Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!"

Друзья, МЫ ЧЕМПИОНЫ!!! Публикация от Zobnin.R #47 (@zobnin47) Май 7 2017 в 11:01 PDT

Министр спорта Павел Колобков, комментируя долгожданную для миллионов болельщиков победу, заявил, что чемпионство "Спартака" пойдет футболу на пользу. "Спартак" впервые за 16 лет стал чемпионом России – это заслуженная победа для всей команды! "Спартак" не просто обеспечил себе путевку в Лигу чемпионов, а вернул российским болельщикам веру в футбол. А так как "Спартак" – один из самых популярных клубов в стране, то, безусловно, этот спортивный результат возродит интерес к футболу с новой силой", – цитирует Колобкова "Р-Спорт".

Отметим, что в соцсетях начался настоящий флешмоб красно-белых фанатов. Среди них есть немало знаменитостей, в том числе экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников