"Спартак" сообщил о смерти Глушакова

Скончался бывший игрок московского "Спартака" Валерий Глушаков. Полузащитнику было 58 лет, передает агентство "Москва".

Валерий Глушаков – советский и российский футболист, работал тренером в столичной "Нике", победитель молодежного чемпионата Европы, чемпион СССР и Финляндии. Он приходился дядей действующему футболисту "Спартака" Денису Глушакову.