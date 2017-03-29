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Спорт

"Спартак" сообщил о смерти Глушакова

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Скончался бывший игрок московского "Спартака" Валерий Глушаков. Полузащитнику было 58 лет, передает агентство "Москва".

Валерий Глушаков – советский и российский футболист, работал тренером в столичной "Нике", победитель молодежного чемпионата Европы, чемпион СССР и Финляндии. Он приходился дядей действующему футболисту "Спартака" Денису Глушакову.

29 марта 2017, 20:05

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