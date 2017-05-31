Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки

Расстроенный проигрышем, теннисист из Франции Максим Хаму пытался найти утешение в объятьях спортивного комментатора Eurosport. Национальная федерация осудила спортсмена и лишила его возможности посещать турнир.

По окончании поединка, в котором 21-летний спортсмен Максим Хаму уступил Пабло Куэвасу из Уругвая со счетом 3:6, 2:6, 4:6, к нему за интервью обратилась репортер телеканала Eurosport Мали Тома. Тот не долго думая прямо перед камерой заключил журналистку в крепкие объятья и покрыл поцелуями. Эпизод транслировался в прямом эфире, сообщает BBC. На видео явно различим смех коллег Мали в студии.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un — Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.

Организаторы турнира посчитали поведение Хаму "предосудительным" и лишили мачо аккредитации на весь турнир. "Если бы мы не были в прямом эфире, я бы ударила его", – позже поделилась впечатлениями Тома. Позже Хамю извинился за свои действия.