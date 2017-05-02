Овечкин изящно подставил лучшего хоккеиста в мире

Российский хоккеист, игрок клуба "Вашингтон" Александр Овечкин аккуратно подцепил клюшкой капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби. В результате изящного приема соперник потерял равновесие и получил травму головы.

Из-за действий Александра Овечкина лучший, по мнению многих экспертов, хоккеист в мире налетел на защитника "Вашингтона" Мэтта Нисканена. Капитан "Питтсбурга" случайно ударился о клюшку соперника.

После инцидента Сидни Кросби упал на лед и долгое время не мог подняться. С помощью медиков он дошел до раздевалки команды, однако на хоккейное поле так и не вернулся. Таким образом, капитан "Питтсбурга" отыграл в матче против "Вашингтона" чуть более двух минут.

Западные журналисты раскритиковали якобы целенаправленные действия "столичной" команды по устранению капитана соперников. "Если они говорят, что не хотели ликвидировать Кросби, то они лгут", – сказал эксперт Роб Росси.

"Мировому хоккею был нанесен серьезный ущерб, когда Кросби, единственный хоккеист, о котором американцы хоть что-то знают, был вынужден уйти с площадки после удара Мэтта Нисканена", – заявил спортивный журналист. Он отметил, что судьи должны были наказать обоих игроков "Вашингтона", участвовавших в инциденте с лучшим хоккеистом в мире.

"Овечкин не может обыграть Кросби на льду, поэтому он решил Сидни с него убрать", – считает критик. "Он неосторожно ударил Сидни по голове своей клюшкой, после чего Кросби был вынужден отклониться, а уже потом последовал удар Нисканена. Если бы Овечкин так не сделал, Кросби бы не нагнулся, и эпизода с Нисканеном просто не было бы", – цитирует его "Чемпионат.ru".

Несмотря на травму капитана, "Питтсбург" одержал победу над "Вашингтоном" со счетом 3:2. Добавим, что за две минуты до окончания матча игрок "столичной" команды Евгений Малкин забил гол самостоятельно, а еще через минуту сделал голевую передачу своему напарнику Джастину Шульцу. Однако их соперникам удалось забить победную шайбу в овертайме.