Плющенко заставляет худеть располневшую Сотникову

Прославленный фигурист Евгений Плющенко всерьез взялся за свою новую подопечную, молодую чемпионку Аделину Сотникову. Спортсменке предстоит основательно подготовиться к выступлениям после долгого перерыва, в том числе сбросить вес.

Российская фигуристка Аделина Сотникова и ее новый тренер Евгений Плющенко приступили к постановке новой программы. Однако прежде, чем принимать участие в соревнованиях, спортсменке нужно подготовить тело к нагрузкам.

По всей видимости, располнеть Сотникова успела во время перерыва между профессиональными выступлениями. "Наш тренерский штаб готов. Сейчас Аделина еще много бегает на тренировках. Нужно сгонять вес", – цитирует Плющенко Lenta.ru.

Для постановки программ Сотниковой был приглашен иностранный специалист. Ответственная задача была доверена канадцу Эмануэлю Сандю.

Напомним, о переходе Сотниковой под крыло Плющенко стало известно в начале апреля. Новый наставник спортсменки поначалу никак не комментировал происходящее. Как писали Dni.Ru, спустя более чем сутки тренер прервал молчание и высказался по поводу сотрудничества с молодой фигуристкой.

"Мы много катаемся, остались рабочие моменты перехода. Это вызов, конечно", – заявил Плющенко. Он уточнил, что в его задачу входит не только возвращение к Олимпийским играм, но и дальнейшее развитие спортсменки.

О том, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко, стало известно 4 апреля. С детства ее наставником была Елена Буянова – с ней молодая фигуриста завоевала золото на Олимпиаде в Сочи.

