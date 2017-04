Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи

Президента России встретил новый руководитель "Формулы-1" Чейз Кери и почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. На трансляции с места награждения победителей было видно, что Владимир Путин поднялся на подиум и принял участие в награждении победителей. Видео опубликовал портал Life.ru.

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас преодолел дистанцию за 1 час 28 минут и 08,743 секунды, за что удостоился получить свой кубок победителя из рук российского лидера. Для финна победа в гран-при стала первой за карьеру. Сообщается, что Владимир Путин пообщался с ним, а также с другими финалистами – Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном – еще до начала церемонии.

Напомним, Россия получила право на проведение чемпионата мира по "Формуле-1" 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы.

