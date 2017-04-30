Путин поднялся на подиум "Формулы-1" в Сочи

Президент России Владимир Путин в сопровождении вице-премьера Дмитрия Козака и помощника президента Игоря Левитина прибыл на "Сочи Автодром", где проходит Гран-при России по гонкам "Формула-1". Российский лидер поднялся на подиум и лично вручил награды занявшему первое место гонщику Валттери Боттасу.

Президента России встретил новый руководитель "Формулы-1" Чейз Кери и почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля. На трансляции с места награждения победителей было видно, что Владимир Путин поднялся на подиум и принял участие в награждении победителей. Видео опубликовал портал Life.ru.

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас преодолел дистанцию за 1 час 28 минут и 08,743 секунды, за что удостоился получить свой кубок победителя из рук российского лидера. Для финна победа в гран-при стала первой за карьеру. Сообщается, что Владимир Путин пообщался с ним, а также с другими финалистами – Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном – еще до начала церемонии.





Напомним, Россия получила право на проведение чемпионата мира по "Формуле-1" 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение этапов гонок "Гран-при России" ежегодно с 2014 по 2020 годы.

107th different winner of an #F1 race



5th from Finland ����



First Finnish winner since ���� 2013



Soak it up, @ValtteriBottas ��#RussianGP ���� pic.twitter.com/SLZprvFrHJ — Formula 1 (@F1) 30 апреля 2017 г.

Руководству гонок очень понравился город Сочи как место проведения соревнований. "Я, конечно, впервые на Гран-при России, но приятно удивлен. Инфраструктура автодрома выполнена на высшем уровне, выбор локации просто изумительный. Никогда не был в Сочи прежде, но энергетика тут отличная. И совершенно изумительные виды: снежные вершины гор и море", – цитирует ТАСС исполнительного директора "королевских гонок" Чейза Кэри.