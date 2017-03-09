Объявлен состав "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"

Начало первого матча 1/8 финала Лиги Европы назначено на 21:00 мск на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. На поле встретятся игроки "Ростова" и "Манчестер Юнайтед". Стало известно, в каком составе будут проводить встречу футбольные клубы, передает Russia Today. Встречу уже успели назвать событием века регионального значения.
"Ростов":
Наш состав на матч с @ManUtd #UEL pic.twitter.com/9bsb5s8DI9— Football Club Rostov (@rostovfc) 9 марта 2017 г.
"Манчестер Юнайтед":
Here's how #MUFC will line up in Russia this evening... #UEL pic.twitter.com/HvEPePBmIL— Manchester United (@ManUtd) 9 марта 2017 г.
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