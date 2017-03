Объявлен состав "Ростова" на матч с "Манчестер Юнайтед"

Начало первого матча 1/8 финала Лиги Европы назначено на 21:00 мск на стадионе "Олимп-2" в Ростове-на-Дону. На поле встретятся игроки "Ростова" и "Манчестер Юнайтед". Стало известно, в каком составе будут проводить встречу футбольные клубы, передает Russia Today. Встречу уже успели назвать событием века регионального значения.

"Ростов":

"Манчестер Юнайтед":



Here's how #MUFC will line up in Russia this evening... #UEL pic.twitter.com/HvEPePBmIL