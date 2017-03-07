Роналду развлекся с танцующим миллионером
О встрече с 50-летним миллионером из Италии Роналду сообщил 6 марта на своей странице в Instagram. Благодаря опубликованной звездой футбола фотографии более полутора миллионов человек узнали, что Криштиану дружит с "танцующим миллионером".
Итальянец и португалец отлично провели вместе время. После того как Джанлука Вакки приобрел всемирную славу в 2016 году, исполнив зажигательный танец на личной яхте, у него появилась масса новых друзей, в том числе в России. Миллионер дважды побывал в нашей стране.
Во время второго посещения России экспрессивный итальянец станцевал с телеведущей и бывшей женой футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольгой Бузовой. Вакки представил ее как свою подругу.
So glad to meet You @gianlucavacchi �������� the most sunny person I have ever seen�� thanks for your positive�� thanks for smile and happiness which you present every day to million of followers�� #моилюдивсегдасомной#подзвукипоцелуев#танцующиймиллионерджанлукавакка#насбъютмылетаем#всемдобра#танцуйпокамолодой
Напомним, видеозапись, на которой запечатлено, как Джанлука отплясывает с Ольгой, страстно прижимая ее к себе, обсуждали многие. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" была в восторге от "танцующего миллионера", а общественность мигом приписала парочке любовный роман. Теперь же выяснилось, что миллионер на короткой ноге со звездой футбола Криштиану Роналду.
Как писали Dni.Ru, близкий друг футболиста марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года тюрьмы. Спортсмен признан виновным в нападении на голландского бизнесмена Коэна Эверинка в 2012 году.
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