Роналду развлекся с танцующим миллионером

Лидер мадридского "Реала" Криштиану Роналду хорошо провел время со звездой Instagram Джанлукой Вакки, прозванным "танцующим миллионером". Футболист встретился с приятелем накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Наполи" – "Реал".

О встрече с 50-летним миллионером из Италии Роналду сообщил 6 марта на своей странице в Instagram. Благодаря опубликованной звездой футбола фотографии более полутора миллионов человек узнали, что Криштиану дружит с "танцующим миллионером".

Итальянец и португалец отлично провели вместе время. После того как Джанлука Вакки приобрел всемирную славу в 2016 году, исполнив зажигательный танец на личной яхте, у него появилась масса новых друзей, в том числе в России. Миллионер дважды побывал в нашей стране.

To hang out with my friend {ENJOY}�� Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Мар 6 2017 в 1:50 PST

Во время второго посещения России экспрессивный итальянец станцевал с телеведущей и бывшей женой футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова Ольгой Бузовой. Вакки представил ее как свою подругу.

So glad to meet You @gianlucavacchi �������� the most sunny person I have ever seen�� thanks for your positive�� thanks for smile and happiness which you present every day to million of followers�� #моилюдивсегдасомной#подзвукипоцелуев#танцующиймиллионерджанлукавакка#насбъютмылетаем#всемдобра#танцуйпокамолодой Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 24 2016 в 11:11 PST

Напомним, видеозапись, на которой запечатлено, как Джанлука отплясывает с Ольгой, страстно прижимая ее к себе, обсуждали многие. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" была в восторге от "танцующего миллионера", а общественность мигом приписала парочке любовный роман. Теперь же выяснилось, что миллионер на короткой ноге со звездой футбола Криштиану Роналду.

Funny work �� Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Фев 8 2017 в 12:42 PST

Как писали Dni.Ru, близкий друг футболиста марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года тюрьмы. Спортсмен признан виновным в нападении на голландского бизнесмена Коэна Эверинка в 2012 году.