Овечкин подшутил над журналистами

Журналисты были так увлечены эфиром, что не заметили известного хоккеиста. Позднее видеозапись с ним была опубликована в аккаунте телеканала в социальной сети Twitter. "Майк Фогель и Джон Волтон анонсируют сегодняшнюю игру вместе со специальным гостем Александром Овечкиным!" – прокомментировал автор поста.

Mike Vogel and John Walton with the Two-Man Advantage previewing tonight's game vs. the Avalanche with special guest Alex Ovechkin! #CapsAvs pic.twitter.com/fjCMgAiMTR