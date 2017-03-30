Овечкин подшутил над журналистами
Журналисты были так увлечены эфиром, что не заметили известного хоккеиста. Позднее видеозапись с ним была опубликована в аккаунте телеканала в социальной сети Twitter. "Майк Фогель и Джон Волтон анонсируют сегодняшнюю игру вместе со специальным гостем Александром Овечкиным!" – прокомментировал автор поста.
Mike Vogel and John Walton with the Two-Man Advantage previewing tonight's game vs. the Avalanche with special guest Alex Ovechkin! #CapsAvs pic.twitter.com/fjCMgAiMTR— Washington Capitals (@Capitals) 30 марта 2017 г.
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