Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин подшутил над журналистами. Спортсмен незаметно подкрался к телеведущим и поставил им "рожки".

Журналисты были так увлечены эфиром, что не заметили известного хоккеиста. Позднее видеозапись с ним была опубликована в аккаунте телеканала в социальной сети Twitter. "Майк Фогель и Джон Волтон анонсируют сегодняшнюю игру вместе со специальным гостем Александром Овечкиным!" – прокомментировал автор поста.