Рэпер Тимати уходит в футбол

Группа компаний Black Star рэпера Тимати создаст собственный футбольный клуб. Первоначальные вложения в команду составят десять миллионов рублей.

Соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов заявил, что на создание футбольного клуба уйдет от трех до пяти лет. "Будет ли он называться Black Star, "Москва" или "Строгино", мы пока не решили", – цитирует его ТАСС.

Курьянов отметил, что с ними работает человек, у которого есть лицензия Российского футбольного союза (РФС). По его словам, компания хочет дать рынку западный подход к этому бизнесу: "Нам важны капитализация и интересный футбол".

Вице-президент РФС Сергей Анохин одобрил новый проект. "Я рад, что такие перспективные и добившиеся успеха компании, как Black Star, интересуются футболом", – отметил он. Подобные решения важны, поскольку "затрагивают массовый и детско-юношеский футбол", уточнил представитель союза.

Публикация от BLACK STAR (@blackstarofficial) Мар 29 2017 в 6:17 PDT

"С их подходом можно привлечь другого зрителя на трибуны и вовлечь в футбол. Также это позволит капитализировать футбол и сделать его финансово привлекательным", – уверен Анохин. Он выразил надежду, что в будущем за клуб будут играть выпускники столичных спортивных школ.

Музыкальный лейбл Black Star был создан в 2006 году рэпером Тимати. Помимо него, в "мафию" входят Егор Крид, L’One, Мот, Kristina Si и другие артисты.