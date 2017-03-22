Подопечный Тимати отказался извиняться перед инвалидами
Артистка утверждает, что клип не то случайно, не то намеренно выпустили 21 марта – аккурат в Международный день человека с синдромом Дауна, и предполагает, что данный ролик, возможно, – умелый PR-ход. Директор рэп-исполнителя Андрей поспешил прояснить ситуацию. "Это получилось чисто случайно, – объяснил он корреспонденту Dni.Ru. – Никакого скрытого смысла в песне не было. Мы сами с удивлением узнали, что 21 марта – это такой день, нам написали комментаторы на YouTube".
Представитель певца отметил, что не считает нужным извиняться перед людьми, страдающими этой патологией. "Мы не считаем, что в чем-то виноваты. Натан пел исключительно про себя, это просто образ", – добавил собеседник Dni.Ru.
Ранее актриса Эвелина Бледанс на заседании Общественной палаты осудила клип рэп-исполнителя. Звезда призвала коллег принять меры по отношению к артисту и музыкальному лейблу Black Star, сообщал Life.ru.
"Не знаю, совпадение ли это или PR-ход, но именно вчера, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, он выпустил песню, в которой поет: "Я как даун". Это взволновало общественность, люди стали писать комментарии, их все удалили... Я считаю, что это оскорбление людей с инвалидностью", – заявила Эвелина.
Напомним, актриса не случайно приняла слова песни так близко к сердцу. Ее сын, четырехлетний Семен Семин также страдает синдромом Дауна. Однако певица не унывает, уделяет малышу много времени и часто публикует совместные фотографии в микроблоге.
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