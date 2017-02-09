"Любовника" Роналду посадили в тюрьму

Близкий друг футболиста Криштиану Роналду марокканский кикбоксер Бадр Хари осужден на два года тюрьмы. Спортсмен признан виновным в нападении на голландского бизнесмена Коэна Эверинка в 2012 году.

При этом ожидается, что Хари проведет за решеткой только шесть месяцев. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 45 тысяч евро, сообщает 101greatgoals.com.

Как отмечает издание, спустя четыре года после стычки с марокканцем, предприниматель Эверинка был найден зарезанным в собственном доме. При этом подчеркивается, что в убийстве мужчины Хари не подозревают.

Отметим, что близкий друг Роналду в принципе не отличается примерным поведением. Так, с 2006 года его неоднократно арестовывали по обвинениям в умышленном поджоге, нападении и нанесении тяжких телесных повреждений.

Напомним, Бадр Хари стал активно фигурировать в прессе благодаря тесной дружбе с Криштиану Роналду. Футболист настолько часто навещал друга в Марокко, что в прессе появились слухи о том, что кикбоксер является его любовником.

Криштиану Роналду и кикбоксер Бадру Хари.

Молодожены? pic.twitter.com/66PsJ2Mv7n — Молчун Ака (@mol4unAKA) 6 декабря 2015 г.

Позже руководство мадридского клуба "Реал", за который играет Роналду, запретило ему столь частые поездки к Хари. Начальство заявило футболисту о том, что его странная дружба с кикбоксером портит имидж команды.

Funny work �� Фото опубликовано Cristiano Ronaldo (@cristiano) Фев 8 2017 в 12:42 PST

Подливали масла в огонь и весьма пикантные фото Роналду и Хари, на которых мускулистые полуобнаженные красавцы с удовольствием обнимали друг друга. Впрочем, свою нетрадиционную ориентацию футболист пока так и не подтвердил, а потому о его любовной связи с кикбоксером остается только фантазировать.