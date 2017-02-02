Овечкин запустил шайбу в лицо арбитру

Неприятный инцидент произошел во время мачта регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Бостоном". Во время одного из бросков капитан столичной команды Александр Овечкин случайно попал шайбой в лицо арбитру.

Как видно на записи матча, Овечкин бьет по шайбе, она отлетает к воротам, а после отражения голкипера летит прямо в лицо судьи. От неожиданного удара мужчина падает лицом на лед.

К счастью, шайба не нанесла арбитру серьезной травмы. Через какое-то время он смог самостоятельно подняться и продолжить работу.

Отметим, что матч "Вашингтон"– "Бостон" закончился победой команды Овечкина со счетом 5:3. Российский хоккеист забросил 550-ю шайбу в регулярных играх и вышел на 27-е место в списке лучших снайперов в истории лиг, передает ТАСС. 26-е место занимает результат Джонни Буцика, забросившего 556 шайб в регулярных чемпионатах.

Кроме того, Овечкин занял 80-е место в списке лучших бомбардиров лиги – он набрал 1013 очков. Россиянин обогнал Стива Лемэра (1012 очков) и сравнялся с Пэтом Лафонтейном, 79-ю позицию занимает Дэйл Хантер, набравший 1020 очков в карьере, а лидирует Гретцки, на счету которого 2857 очков.