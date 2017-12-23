Жулин рыдал перед телекамерами

Фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали чемпионами России. Пара завоевала путевку на Олимпиаду. 54-летний тренер дуэта Александр Жулин не смог сдержать эмоций.



Жулин разрыдался сразу после выступления Бобровой и Соловьева. Не смутили тренера даже направленные на него объективы телекамер.

Вскоре фото плачущего Александра появилось в Сети. "Слезы нашего тренера дорого стоят. Он стержень. Мы всегда равняемся на него. Он никогда не покажет лишних эмоций, но сегодня это было", – приводит слова Соловьева "Р-Спорт".

Отметим, что подопечные Жулина Боброва и Соловьев в седьмой раз выиграли чемпионат страны. Вторая его пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов – снялась с первенства страны во время проката из-за травмы партнера.