Жулин рыдал перед телекамерами
Жулин разрыдался сразу после выступления Бобровой и Соловьева. Не смутили тренера даже направленные на него объективы телекамер.
Вскоре фото плачущего Александра появилось в Сети. "Слезы нашего тренера дорого стоят. Он стержень. Мы всегда равняемся на него. Он никогда не покажет лишних эмоций, но сегодня это было", – приводит слова Соловьева "Р-Спорт".
Отметим, что подопечные Жулина Боброва и Соловьев в седьмой раз выиграли чемпионат страны. Вторая его пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов – снялась с первенства страны во время проката из-за травмы партнера.
Жулин рыдает после проката своих Кати и Димы. рыдает от счастья pic.twitter.com/MCJaZYpArf— Егор-психопомп (@egorbp) 22 декабря 2017 г.
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