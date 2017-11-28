Чемпион мира совершил каминг-аут

Знаменитый пловец Марк Фостер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Семья британца знала о его любовных пристрастиях.

Шестикратный чемпион мира по плаванию рассказал, что осознал свою гомосексуальность, когда влюбился в своего партнера по плаванию. Тогда он поделился переживаниями с матерью и сестрой.

"Решение далось мне нелегко. Я долго обдумывал, стоит ли совершить каминг-аут. Но скрывать свою сущность и дальше было слишком больно для меня", – цитирует Фостера "Газета.ru". "Я всегда был откровенен с семьей, но скрывал это от спортивного сообщества", - приводит слова пловца The Guardian.

Также чемпион отметил, что он не первый спортсмен, совершивший каминг-аут. По словам Марка, "проторили дорогу" ему валлийский регбист Гарет Томас и британский прыгун Том Дейли. За свою карьеру 47-летний Фостер выступил на пяти Олимпиадах, установил восемь мировых рекордов и шесть раз выиграл чемпионат мира.

Напомним, летом этого года заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации британский бегун на 110 метров с барьерами, серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в Сеуле Колин Джексон. 50-летний спортсмен пояснил, что не признался раньше из-за того, что опасался лишней шумихи.

В 2015 году каминг-аут совершил британский легкоатлет Томас Босуорт. С тех пор он является ярым сторонником защиты прав ЛГБТ-сообществ. Отметим, что среди спортсменов гомосексуальная ориентация по-прежнему воспринимается крайне негативно.