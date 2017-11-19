Овечкину сделали операцию после жуткой травмы

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин получил травму во время матча с "Миннесотой". Спортсмену понадобилась помощь врача.

Жуткий инцидент произошел во время второго периода. Судя по всему, Овечкин неудачно принял шайбу и она отскочила ему в лицо от клюшки.

Спортсмен с разбитым лицом вынужден был покинуть лед. Врач осмотрел хоккеиста: выяснилось, что он получил рассечение щеки и губы. Доктор провел небольшую операцию: он наложил швы на лицо Овечкина.

Сам хоккеист считает, что все могло быть гораздо хуже, сообщила пресс-служба команды. "Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей. В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог остаться без зубов", – заявил он.

Одноклубник Овечкина Никлас Бекстрём уже пошутил по поводу случившегося. "Это всего лишь пара швов на губе, он в порядке. У него еще осталось много зубов?" – цитирует спортсмена "Р-Спорт".

Напомним, что Александр Овечкин – левый крайний нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Прежде он играл в Суперлиге за московское "Динамо".

Как писали Dni.Ru, в американском клубе Александр провел 12 сезонов, в 2010 году стал капитаном команды. В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму 124 миллионов долларов.