Овечкину сделали операцию после жуткой травмы

Жуткий инцидент произошел во время второго периода. Судя по всему, Овечкин неудачно принял шайбу и она отскочила ему в лицо от клюшки.

Спортсмен с разбитым лицом вынужден был покинуть лед. Врач осмотрел хоккеиста: выяснилось, что он получил рассечение щеки и губы. Доктор провел небольшую операцию: он наложил швы на лицо Овечкина.

Сам хоккеист считает, что все могло быть гораздо хуже, сообщила пресс-служба команды. "Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей. В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог остаться без зубов", – заявил он.

Yah, he's coming back for the third. Hockey players, man. #ALLCAPS pic.twitter.com/7zw8mypHnJ