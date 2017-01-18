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Успех фигуристки Медведевой признали на Западе

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Oscar Gonzalez
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вошла в список самых успешных молодых людей Европы. Рейтинг был составлен из знаменитостей, возраст которых не превышает 30 лет.
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Топ успешных молодых людей опубликован на сайте Forbes, сообщает Lenta.ru. "Ты никогда не слишком молод для достижения настоящего успеха", – гласит слоган рейтинга.

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Евгения Медведева – не единственная спортсменка в рейтинге успешности Forbes. В список вошли и такие знаменитые атлеты, как первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, уругвайский футболист "Барселоны" Луис Суарес и словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги Los Angeles Kings Анже Копитар.

Отметим, что 17-летняя спортсменка – один из самых молодых представителей успешной молодежи. Помимо нее в рейтинг вошел испанец того же возраста создатель сервиса Sharge Алекс Сикарт Рамос.

Российскую спортсменку Forbes также включил в "развлекательный" рейтинг молодежи до 30 лет. Кроме Евгении Медведевой, в нем также представлены валлийский футболист Гарет Бейл, музыкант Kygo, актриса Оливия Кук и многие другие.

Напомним, Евгения Медведева стала чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию в 2016 году, также она одержала победу на финалах Гран-при 2015 и 2016 годов. Также спортсменка несколько раз устанавливала новые мировые рекорды по баллам в короткой и произвольной программах.

Автор: Константин Улюкаев18 января 2017, 17:48

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