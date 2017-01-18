Успех фигуристки Медведевой признали на Западе
Топ успешных молодых людей опубликован на сайте Forbes, сообщает Lenta.ru. "Ты никогда не слишком молод для достижения настоящего успеха", – гласит слоган рейтинга.
Евгения Медведева – не единственная спортсменка в рейтинге успешности Forbes. В список вошли и такие знаменитые атлеты, как первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, уругвайский футболист "Барселоны" Луис Суарес и словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги Los Angeles Kings Анже Копитар.
Отметим, что 17-летняя спортсменка – один из самых молодых представителей успешной молодежи. Помимо нее в рейтинг вошел испанец того же возраста создатель сервиса Sharge Алекс Сикарт Рамос.
Российскую спортсменку Forbes также включил в "развлекательный" рейтинг молодежи до 30 лет. Кроме Евгении Медведевой, в нем также представлены валлийский футболист Гарет Бейл, музыкант Kygo, актриса Оливия Кук и многие другие.
Напомним, Евгения Медведева стала чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию в 2016 году, также она одержала победу на финалах Гран-при 2015 и 2016 годов. Также спортсменка несколько раз устанавливала новые мировые рекорды по баллам в короткой и произвольной программах.
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