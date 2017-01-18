Успех фигуристки Медведевой признали на Западе

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вошла в список самых успешных молодых людей Европы. Рейтинг был составлен из знаменитостей, возраст которых не превышает 30 лет.

Топ успешных молодых людей опубликован на сайте Forbes, сообщает Lenta.ru. "Ты никогда не слишком молод для достижения настоящего успеха", – гласит слоган рейтинга.

Евгения Медведева – не единственная спортсменка в рейтинге успешности Forbes. В список вошли и такие знаменитые атлеты, как первая ракетка мира немецкая теннисистка Ангелик Кербер и ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, уругвайский футболист "Барселоны" Луис Суарес и словенский форвард клуба Национальной хоккейной лиги Los Angeles Kings Анже Копитар.

Отметим, что 17-летняя спортсменка – один из самых молодых представителей успешной молодежи. Помимо нее в рейтинг вошел испанец того же возраста создатель сервиса Sharge Алекс Сикарт Рамос.



Российскую спортсменку Forbes также включил в "развлекательный" рейтинг молодежи до 30 лет. Кроме Евгении Медведевой, в нем также представлены валлийский футболист Гарет Бейл, музыкант Kygo, актриса Оливия Кук и многие другие.

Напомним, Евгения Медведева стала чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию в 2016 году, также она одержала победу на финалах Гран-при 2015 и 2016 годов. Также спортсменка несколько раз устанавливала новые мировые рекорды по баллам в короткой и произвольной программах.