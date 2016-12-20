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Родившая Азаренко показала сына
"Сегодня у меня был тяжелый бой и вот моя самая лучшая победа!" – написала Азаренко у себя в Instagram. 27-летняя спортсменка также поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что сын родился "здоровым и счастливым".
Пост теннисистка сопроводила трогательным селфи с малышом на руках. Подписчики поспешили поздравить Азаренко и пожелали новорожденному богатырского здоровья.
Напомним, о том, что теннисистка ждет ребенка, стало известно в июле текущего года. Спортсменка заявила, что из-за беременности пропустит остаток сезона.
Последний раз Азаренко сыграла в матче с Карин Кнапп в Париже, где получила травму колена. Восстанавливая здоровье, она узнала, что беременна. "Это настоящее счастье, и мы с нетерпением ждем начала нового этапа строительства семьи", – сказала тогда теннисистка.
Азаренко была победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2009). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Франции – в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр – 2012 в миксте с Мирным и бронзовой медалисткой в одиночном разряде.
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