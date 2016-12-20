Родившая Азаренко показала сына

Известная белорусская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко родила сына. Спортсменка поспешила поделиться радостным событием с подписчиками и опубликовала селфи с новорожденным на руках.

"Сегодня у меня был тяжелый бой и вот моя самая лучшая победа!" – написала Азаренко у себя в Instagram. 27-летняя спортсменка также поблагодарила поклонников за поддержку и отметила, что сын родился "здоровым и счастливым".

Пост теннисистка сопроводила трогательным селфи с малышом на руках. Подписчики поспешили поздравить Азаренко и пожелали новорожденному богатырского здоровья.

Today I had my hardest fight and my very best victory! Our son was born healthy and happy! So thankful and blessed! Thank you ����❤ Фото опубликовано Victoria Azarenka (@vichka35) Дек 19 2016 в 6:10 PST

Напомним, о том, что теннисистка ждет ребенка, стало известно в июле текущего года. Спортсменка заявила, что из-за беременности пропустит остаток сезона.

Последний раз Азаренко сыграла в матче с Карин Кнапп в Париже, где получила травму колена. Восстанавливая здоровье, она узнала, что беременна. "Это настоящее счастье, и мы с нетерпением ждем начала нового этапа строительства семьи", – сказала тогда теннисистка.

L'equipe �� Фото опубликовано Victoria Azarenka (@vichka35) Май 6 2016 в 11:42 PDT

Азаренко была победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде (2009). Также она выигрывала Открытый чемпионат США в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Франции – в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр – 2012 в миксте с Мирным и бронзовой медалисткой в одиночном разряде.