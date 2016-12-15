У России отнимают чемпионат мира по биатлону

Массированная атака на российский спорт продолжается. Под угрозой оказалось проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года, который должен пройти в Тюмени.

Окончательное решение о возможности проведения в России мирового первенства по биатлону может быть принято на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в 2017 году, заявил глава IBU Андерс Бессеберг. "Нет ничего срочного в этом вопросе (по ЧМ-2021. – Прим. ред.). Этот вопрос может быть рассмотрен на конгрессе IBU в следующем году", – передает слова Бессеберга VG.no.

Ранее IBU получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) черный список, в который попал 31 российский спортсмен, сообщает "Р-Спорт". Как заявил Бессеберг, все они подозреваются в нарушении антидопинговых правил.



Напомним, в начале сентября Тюмень на конгрессе IBU получила право на проведение чемпионата мира по биатлону 2021 года. Однако вскоре WADA, независимая комиссия которого расследовала дело о применении российскими спортсменами допинга, направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины выбора Тюмени как места проведения соревнований в текущей ситуации.

Ранее исполком МОК "до дальнейшего уведомления" продлил санкции в отношении России. Они, в частности, касались проведения в нашей стране международных спортивных соревнований. Напомним, ограничительные меры были введены после публикации первой части доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена, расследовавшего употребление допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи.

На прошлой неделе была представлена вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA. Утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.

Сообщалось, что международная федерация бобслея и скелетона вынесла вердикт относительно чемпионата мира – 2017, который должен был состояться в Сочи. Как писали Dni.Ru, организаторы состязаний приняли решение перенести их в другую страну. Новое место, где будет проведено первенство, должно быть названо в ближайшее время.