Россию лишили чемпионата мира в Сочи

Международная федерация бобслея и скелетона вынесла вердикт Чемпионату мира-2017, который должен был состояться в Сочи. Организаторы соревнования приняли решение перенести его в другую страну.

Новое место, где будет проведено первенство, должно быть названо в ближайшее время. В профильной международной федерации назвали две причины, по которым было принято столь неординарное решение.

Во-первых, организаторы турнира хотели оградить Россию от нападок и обвинений в допинге, сообщает "Газета.ру". Второй причиной невозможности проведения соревнований в Сочи назвали неподходящий климат.

Напомним, ранее сразу две национальные сборные отказались ехать на Чемпионат мира по бобслею и скелетону в Россию в 2017 году. Среди тех, кто бойкотировали соревнования, оказались спортсмены из США и Латвии.

"Пока наша федерация по-прежнему собирается "читать и осмысливать" доклад (Макларена. – Прим. ред.), мы будем делать то, что можем. Мы будем рады участвовать в чемпионате мира на любой трассе, но мы не примем участия в чемпионате мира в Сочи. Россия – место, где олимпийский дух был украден в 2014 году", – сообщили в сборной Латвии по скелетону. Как писали Dni.Ru, со схожей формулировкой отказались приезжать в Сочи и американские спортсмены.

Вторая часть доклада Макларена была опубликована 9 декабря. При этом текст документа основывается на обнародованных ранее доводах эксперта. На очередные претензии по поводу допинга уже отреагировал вице-премьер России Виталий Мутко.



