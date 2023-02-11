Куда улететь без визы: 3 направления для россиян

Аналитики назвали лучшие направления.

В феврале и марте россиян ждут несколько праздничных дней. Это отличная возможность отправиться в путешествие в теплые страны. Времени остается совсем немного, поэтому аналитики нашли три варианты направления для россиян, куда уже сейчас можно отправиться без сложного оформления визы. Об этом пишут RT.

Лидер направлений — Египет. Россиянам достаточно оформить электронную визу. Она дает возможность находиться в стране почти три месяца — 90 дней. Цены на перелет в обе стороны начинаются от 30 тыс.руб., а недельное проживание примерно от 12 тыс. рублей.

Более дорогое, но тоже популярное направление — ОАЭ. Пляжный отдых в конце зимы и настоящая сказка вокруг — вот что ждет путешественников в арабской стране. Улететь можно за 30 тыс. рублей, а вот жилье, по сравнению с Египтом, выше в два раза — от 26 тыс.рублей. Безвизовый срок — 90 дней.

Еще одно привлекательное место — это Сейшельские острова. Здесь срок безвизового пребывания ограничен 30 днями. Полет обойдется в 48 тыс. рублей, а номер в отеле с тремя звездами стартует от 70 тыс. рублей.

Кроме этого, аналитики называют Индонезию, Индию и Мальдивы. Во все эти экзотические места россиянам легко въехать.