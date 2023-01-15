День Святого Серафима: приметы и традиции 15 января

В праздник, который приходится на воскресенье, 15 января 2023 года, православные верующие вспоминают чудотворца Серафима Саровского.

Православный праздник 15 января. История

Преподобный Серафим Саровский родился в 1759 году в Курске. В детстве он изучал грамоту и посещал богослужения. О принятии монашества будущий святой принял решение во второй половине 1770-х. Тогда он совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру. Монашеский постриг принял в 27, тогда и получил имя Серафим (до того он был Прохором).

Отшельнический образ жизни он начал вести в 1794-м. Он поселился в нескольких километрах от Саровской обители, которую посещал по праздникам и воскресеньям. Спустя годы ему предложили стать наставником обители, но он не согласился. Серафима нередко посещали люди, желающие получить от него духовный совет. Преподобного не стало в январе 1833-го. К лику святых его причислили спустя 70 лет.

Традиции

В этот праздник обычно читают молитву Серафиму Саровскому. Делать это нужно утром и перед сном. Также 15 января принято совершать добрые дела. Далекие от православия люди в День Святого Серафима гадали. Например, протирали дверной косяк водой, которую предварительно заговорили. Так якобы защищались от болезней.

Что нельзя делать 15 января

В День Святого Серафима очень важно воздержаться от проявления негативных эмоций. Запрещено ссориться и осуждать других. Также нельзя пить спиртные напитки. Под запретом в этот праздник куриное мясо. Предки верили: если его съесть, то счастье покинет дом. А если подстричься, то рост волос замедлится.

Приметы

В праздник, который приходится на 15 января, обращают внимание на погоду. Если идет снег, значит, оставшийся период зимы будет довольно снежным. Весну же ждали холодную. О ранней и дождливой весне предупреждает оттепель. А мороз предвещает долгие холода.