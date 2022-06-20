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Общество
Начало Петрова поста: запреты и традиции в праздник 20 июня

Начало Петрова поста: запреты и традиции в праздник 20 июня

Православные в этот день начинают Петров пост, соблюдая который придерживаются ряда ограничений.
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История

Изначально Петров пост не был связан со святыми Петром и Павлом. У него даже было другое название – пост Пятидесятницы, и предназначался он для тех христиан, которые по каким-то причинам не могли соблюдать Великий пост. К слову, он не такой строгий, а людям в определенные дни даже разрешается есть рыбу. Все изменилось в начале четвертого века, когда День Петра и Павла стал одним из главных праздников у православных. Тогда Петров пост стал считаться этакой подготовкой ко Дню памяти святых апостолов.

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Приметы

В Петров пост принято обращать внимание на природные явления. Теплый день сулит богатый урожай ржи, а гром – затяжную непогоду, холод, град и ветер. Также предки наблюдали за птицами и насекомыми. Так, сидящие на стенках улья пчелы предсказывают жару, скрывающиеся от солнца голуби – осадки, а купающиеся в пыли воробьи – ненастье.

Традиции

В Петров пост православные уделяют особое внимание питанию. Он не такой строгий, как Великий, но, тем не менее есть ограничения. Как правило, не едят мясную и молочную продукцию, зато можно рыбу, но только не по средам и пятницам. Христиане в это время пекут рыбники, а также готовят постные щи, холодную постную окрошку и ботвинью.

Что нельзя делать 20 июня

    • С приходом Петрова поста запрещены всевозможные развлечения, в том числе шумные застолья;
    • Запрещена любая агрессия, грубость, ссоры, сплетни, а также конфликты с людьми;
    • Не стоит отказывать обидчику в прощении;
    • Нельзя находиться рядом с людьми, которые провоцируют на агрессию;
    • Запрещено начинать что-то новое: проекты, ремонт, строительство, рукоделие;
    • Ни в коем случае не разрывайте отношения, будь то муж, жена, родственник или друг. В будущем вам это аукнется.

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    Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
    Автор: 20 июня 2022, 00:05 Источник: Дни.ру

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