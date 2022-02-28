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Общество
"Умные" шприцы помогут снизить число инфицированных в России

"Умные" шприцы помогут снизить число инфицированных в России

Обычные одноразовые шприцы создают огромную угрозу для граждан и системы здравоохранения, считает автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов. Он предлагает запретить их использование и ввести в оборот "умные" устройства, которые помогут существенно сократить число заражений ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми через кровь.
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Опасные инъекции

Давыдов ссылается на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там подсчитали, что ежегодно в результате медицинских инъекций 1,67 миллиона людей по всему миру заражается гепатитом В, 315,1 тысячи – гепатитом С, 33,8 тысячи – вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

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Употребляющие наркотики инъекционным путем больше остальных рискуют заразиться ВИЧ. Давыдов уточнил, что в России в первой половине 2021 года 28,9% новых случаев инфицирования возникло из-за употребления наркотических веществ.

Об опасности инъекций ВОЗ предупреждала еще в 2015 году и призывала правительства всех стран принять срочные меры. В организации заявили об опасности повторного использования приспособлений для инъекций, случайных травм медперсонала иглами во время процедур, небрежной утилизации использованных шприцев и переизбытка инъекционных препаратов в медицине.

Шприцы нового поколения

ВОЗ предложила решить первые три проблемы при помощи "умных" шприцев. У них есть функции предохранения от повторного использования и защиты от колющих травм, пояснил автор проекта "20 идей".

"В первом случае игла втягивается в колбу шприца после того, как лекарство полностью введено, а поршень ломается. Во втором случае после инъекции игла автоматически закрывается футляром или колпачком в целях защиты пользователя от случайного контакта. Существуют и комбинированные модели", – рассказал Давыдов.

Использовать такие шприцы начали еще в 90-е годы прошлого века. За последние 30 лет технологии существенно продвинулись, разработаны мировые стандарты по изготовлению устройств с защитой от травм и повторного использования.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам перейти на "умные" шприцы к 2020 году. В 2015 году они стоили в два раза больше одноразовых, но затраты на борьбу с опасными инфекциями гораздо больше, чем на покупку шприцев третьего поколения.

Впрочем, в ВОЗ считают, что по мере роста спроса цена "умных" шприцев будет снижаться. В 2020 году рынок таких приспособлений составлял 16,9 миллиарда долларов США, в 2025 году он может вырасти до 27,9 миллиарда, полагают эксперты.

Фото: Michael Weber / imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Правовое регулирование

Первыми внедрять современные устройства для инъекций стали США. В 2001 году правительство на законодательном уровне обязало медицинские учреждения использовать безопасные и коммерчески эффективные шприцы.

Спустя девять лет аналогичную меру принял Европейский союз. Брюссель обязал все страны-члены к 11 мая 2013 году начать использовать в медицинских учреждениях устройства со встроенными механизмами защиты от травм.

Рекомендациям ВОЗ стали следовать и развивающиеся страны. В январе 2022 года в Пакистане в рамках борьбы с распространением ВИЧ вступил в силу запрет на продажу обычных шприцев.

Власти исламской республики стимулируют местный бизнес производить "умные" устройства. Для таких компаний отменен налог с продаж и экспортные пошлины на такую продукцию.

Что делать в России?

Автор проекта "20 идей" привел неутешительную статистику: более миллиона граждан нашей страны инфицированы ВИЧ, свыше пяти миллионов болеют гепатитом В и С. "Болезни продолжают распространяться в том числе и через использование простых одноразовых шприцев", – подчеркнул он.

К сожалению, российская индустрия "умных" шприцев только начинает развиваться. Несколько лет назад появился проект производства таких игл, но запуск еще не состоялся.

Давыдов предложил запретить использование в России обычных шприцев. Мера должна вступить в силу через два года после публикации соответствующего закона. "И также запретить продажу одноразовых шприцев без функции саморазрушения через три года после издания закона", – добавил автор.

Положительный эффект от запрета одноразовых шприцев очевиден, убежден Давыдов. По его мнению, это снизит число инфицированных, защитит медперсонал, окажет позитивное влияние на развитие здравоохранения и даст толчок развитию нового направления в медицинской промышленности с привлечением капитала и созданием новых рабочих мест.

"Но самый важный эффект – это сохранение жизни и здоровья тысяч граждан, подвергающихся риску из-за применения устаревших шприцев", – подытожил автор проекта.

***
Концепция Дмитрия Давыдова по улучшению жизни в России основана на 20 уникальных идеях. Все предложения разработаны с учетом лучшего зарубежного опыта, который можно и нужно перенести на российскую почву, уверен автор. Развитию рынка медицинских услуг в проекте посвящена отдельная глава.

Давыдов надеется, что государство обратит внимание на его инициативы и поддержит их на законодательном уровне.

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Фото: pixabay.com
Автор: 28 февраля 2022, 11:59 Источник: "20 идей" ✓ Надежный источник

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