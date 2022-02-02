Собянин представил основные объекты реставрации 2022 года

За последние 10 лет реставраторы привели в порядок 1 754 объекта московской архитектуры, уточнил Собянин. "Красивый и ухоженный город, который бережет и приумножает свое архитектурное наследие", – написал мэр.

Реставрационный бум продолжается. Градоначальник рассказал о наиболее интересных объектах, которые отреставрируют в 2022 году.

Крупнейшей реставрационной площадкой остается ВДНХ, отметил Собянин. Он сообщил, что реставрация павильона "Центральный" близится к завершению.

Фасадам возвращен исторический облик. Сейчас специалисты восстанавливают интерьеры – там разместится экспозиция Третьяковской галереи.

Также реставраторы продолжают приводить в порядок павильоны №31 "Геология", №30 "Микробиологическая промышленность", №15 "Радиоэлектроника и связь" и №5 "Физика".

Новая жизнь ждет и Театр эстрады на острове Балчуг. Он является частью знаменитого "Дома на набережной".

"Специалисты реставрируют фасады и интерьеры здания, – написал Собянин. – Будет восстановлен гипсовый лепной декор и паркет из древесины твердых пород".

Также завершится реставрация дома Абрикосовых на Малой Красносельской улице. В здании в стиле модерн расположена кондитерская фабрика им. Бабаева.

Продолжаются работы в жилом доме на улице Земляной вал. Это памятник архитектуры XIX века. Работы ведутся с 2020 года.

В этом году завершится реставрация усадьбы Измалково в поселении Внуковское. Возрождение памятника архитектуры началось в 2019 году. Собянин сообщил, что уже выполнена восточного и западного флигелей, кладовой, корпуса служб и кухни.

Также планируется завершить реставрацию Большого собора и пяти башен Донского монастыря, привести в порядок усадьбу Нескучное.

Напомним, что в 2021 году в Москве отреставрировано 170 памятников культуры – это небольшие усадьбы, купеческие дома, промышленные здания. Одним из самых важных объектов стало здание бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – теперь это дом культуры "ГЭС-2".